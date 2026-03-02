Eduardo Coudet arregló su salida de Alavés: se confirmó cuándo viaja para asumir como técnico de River

Después de varios días de negociaciones para ultimar detalles, llegó la confirmación total: Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River. Luego de que aparezcan los pormenores burocráticos, finalmente se llegó a un acuerdo para concretar la salida de Alavés, que era el único ítem que restaba resolver para que viaje hacia Buenos Aires para firmar su nuevo contrato en el Millonario.

Pero claro, el conjunto español exigía 2 millones de dólares para liberar a su líder futbolístico en este momento de plena competición donde hay mucho en juego en el campeonato. Además, hace instantes se confirmó que Damián Musto se sumará a su cuerpo técnico en esta nueva experiencia en el fútbol argentino, para completar el equipo que estará en el banco de suplentes del Monumental.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Coudet viaja este martes por la noche hacia Argentina. Para ponerle punto final a esta corta novela con un desenlace obvio, el Chacho arribará al Aeropuerto de Ezeiza en horas de la mañana del miércoles. Una vez realizado el traslado, el entrenador firmará su nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción a un año más.

Eduardo Coudet, próximo entrenador de River. (Getty Images)

El dilema que apareció sobre el final pero que ya fue solucionado, era su salida de Alavés. Sin embargo, según averiguó BOLAVIP, el DT acordó desembolsar un millón de euros para rescindir su contrato con la institución y poder acelerar las tratativas con River. De esta manera, el argentino resolvió cómo se va del club español para estar en las próximas horas en las oficinas del Monumental.

Además de la incorporación de Damián Musto al equipo de trabajo que encabeza, Coudet podría sumar otro colaborador. A falta de la confirmación oficial, hay grandes posibilidades de que Lucho González se incorpore al cuerpo técnico. Así las cosas, el mediocampista con pasado en el Millonario podría aparecer como ayudante de campo del Chacho en este nuevo desafío.

Así quedó compuesto el cuerpo técnico de Coudet

Entrenador: Eduardo Coudet

Ayudante de campo: Damián Musto

Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández

Preparador físico: Octavio Manera

Preparador físico: Guido Cretari

Entrenador de arqueros: Marcelo Barovero

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza este lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

