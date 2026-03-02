Los millones que pide Alavés para permitir que Eduardo Coudet se convierta en el director técnico de River

Horas después de que Marcelo Gallardo abandone su cargo de director técnico de River Plate, se confirmó que el elegido por la dirigencia Millonaria, con Stefano Di Carlo a la cabeza, era Eduardo Coudet. Y, pese a que se encontraba trabajando en Deportivo Alavés de España, el Chacho no demoró en dar el visto bueno para desembarcar en Núñez.

Bajo esa órbita, entre River y Coudet se llegó a un rápido acuerdo en cuanto a los números y también en torno a la duración del contrato. Por ende, el viernes pasado, frente a Levante, el Chacho llevó adelante su último compromiso como estratega del combinado ibérico. Fue con una dura derrota por 2-0 en condición de visitante.

De todas maneras, todavía hay por delante un detalle que sí o sí hay que resolver y el mismo tiene que ver con la desvinculación de Coudet de Alavés. Como el entrenador argentino tiene contrato vigente en la institución europea, debe poner sobre la mesa un resarcimiento económico para conformar al club que pretendía continuar con sus servicios.

Según pudo saber BOLAVIP, Alavés solicita 2 millones de euros para liberar por completo a Coudet, firmar la rescisión del vínculo y permitirle que estampe la firma en su contrato con River. Esto generó que, por el momento, el Chacho no tenga un vuelo confirmado para abandonar el territorio español y recalar en suelo argentino.

Eduardo Coudet, nuevo entrenador de River. (Foto: Getty)

Mientras tanto, durante la jornada de hoy, Coudet se despidió del plantel, por lo que no dirigirá el entrenamiento de este martes. Existe un tironeo entre el director técnico y Alavés para que se modifique la cifra solicitada a modo de resarcimiento. Naturalmente, River no queda exento de este panorama y cuenta con una participación directa.

Publicidad

Publicidad

Paralelamente, Coudet avanzó con modificaciones dentro de su cuerpo técnico. Así fue como confirmó la incorporación de Damián Musto como ayudante de campo en reemplazo de un viejo conocido como Patricio Graff. Por ende, el ex mediocampista de clubes como Rosario Central e Internacional de Porto Alegre también trabajará en River.

ver también Eduardo Coudet sorprende cambiando su cuerpo técnico para llegar a River: Damián Musto será su ayudante

Naturalmente, esta demanda económica de Alavés no representa ningún peligro y Coudet terminará asumiendo como entrenador de River. En contrapartida, sí puede llegar a generar una demora mayor a la esperada teniendo en cuenta que la idea inicial era que el Chacho viaje rumbo a la República Argentina el próximo miércoles.

Así quedó compuesto el cuerpo técnico de Coudet

Entrenador: Eduardo Coudet

Ayudante de campo: Damián Musto

Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández

Preparador físico: Octavio Manera

Preparador físico: Guido Cretari

Entrenador de arqueros: Marcelo Barovero

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza este lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet acordó ser el nuevo director técnico de River Plate tras Marcelo Gallardo.

El club Alavés solicita 2 millones de euros para rescindir el contrato de Eduardo Coudet.

Publicidad

Publicidad