Surgió de River, fue clave para Demichelis, se marchó a cambio de 20 millones y ahora no hace pie en LaLiga

Cuando Marcelo Gallardo dejó River en octubre de 2022 pocos imaginaban que su sucesor iba a tener éxito al campeonato siguiente. El elegido fue Martín Demichelis, que con la base del equipo del Muñeco y algunos refuerzos, hizo jugar muy bien al equipo en el plano doméstico y fue campeón de la Liga Profesional con un Lucas Beltrán como una de las grandes figuras del equipo.

La participación de Lucas Beltrán para la conquista de la Liga Profesional 2023 fue determinante, era el único delantero inamovible para Martín Demichelis, mientras que sus compañeros de ataque variaban entre Salomón Rondón y Miguel Ángel Borja. Su gran rendimiento hicieron que Fiorentina venga a la carga por él y desembolse 20 millones de euros, de los cuales algunos fueron pagados por objetivos cumplidos.

El paso de Lucas Beltrán por la Fiorentina

Lucas Beltrán llegó a Fiorentina a mediados de 2023 y permaneció en el club por dos años. En ese periodo tuvo altibajos en su rendimiento: acumuló 16 goles y 9 asistencias en los 98 partidos que jugó, pero la realidad es que nunca logró afianzarse como el delantero que el conjunto de Florencia fue a buscar. Por eso, a mediados de 2025 lo cedió a préstamo a Valencia.

ver también Lucas Beltrán reveló quién lo convenció de fichar con Valencia: “Dijo que no me voy a querer ir”

Beltrán y un comienzo fallido en Valencia

Valencia contrató a Lucas Beltrán a préstamo por un año, pero en su primer mes en el elenco Che apenas lleva jugados 97 minutos distribuidos en cuatro partidos. Nunca fue titular hasta el momento, tampoco acumula goles ni asistencias. Es cierto que cambiar de liga no debe ser sencillo, pero es preocupante la falta de minutos, especialmente porque es un préstamo por una temporada y una oportunidad para mostrarse, algo que todavía no pudo hacer.

Lucas Beltrán en Valencia. (Foto: @valenciacf).

¿Y la Selección Argentina?

Si bien en 2023, Lucas Beltrán fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, pareciera que ya perdió terreno, al menos en un corto plazo. El Vikingo no llegó a debutar con la camiseta de la Albiceleste, pero estuvo en el radar y para volver a estarlo necesita sumar rodaje, minutos, hacer goles y volver a ser protagonista. Por el momento, todo indica que el ex River no estará en los planes del entrenador.

Publicidad

Publicidad

ver también En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026