Después de sonar para River y ser buscado por Flamengo, se confirmó el nuevo equipo de Lucas Beltrán

Uno de los tantos futbolistas que River vendió a Europa en los últimos años por una sustancial suma de dinero, volvió a cambiar de equipo entre las principales ligas del mundo. En el último día del mercado de pases y con una drástica modificación inesperada, Lucas Beltrán fue protagonista al abandonar el club que lo compró por 12,6 millones de euros hace solamente dos años.

Cuando todo indicaba que iba a transitar su tercera temporada en Fiorentina, el delantero argentino tomó una sorprendente decisión al dejar la institución que le permitió dar el salto al Viejo Continente a horas de que cierre la ventana de transferencias. Sin embargo, pensando en su presente y con la vista puesta en su futuro inmediato, ahora el atacante de 24 años tiene otro desafío.

Lo cierto es que Beltrán se convirtió en nuevo jugador de Valencia. De esta manera, dejó Italia para emigrar a España y transformarse en futbolista del conjunto que busca volver a tener una etapa de éxito como bien supo transitar hace algunos años. Por eso, desde la dirigencia del club apostaron por la incorporación del ex goleador del Millonario y de Colón de Santa Fe.

Lucas Beltrán, delantero argentino durante su etapa en River Plate. (Getty Images)

Un dato importante a mencionar es que el argentino llega en condición de préstamo por una temporada pero sin opción de compra, por lo que a mediados de 2026 debe regresar a Fiorentina que es el dueño de su pase. En definitiva, la transferencia se concretó para que el cordobés cambie de aire y sume tiempo de juego en una nueva liga que todavía no había conocido.

En agosto de 2023, la Viola desembolsó 12,6 millones de euros para quedarse con Lucas, que pasaba por un excelente nivel en River. En estos dos años disputó un total de 98 partidos disputados con la camiseta de Fiorentina, entre los que convirtió 16 goles y repartió 9 asistencias, aunque a nivel colectivo no cosechó ningún trofeo. Esto no dejó contento al club italiano y cambió de rumbo.

Beltrán, sondeado por River y Flamengo

Durante este mercado de pases, dos gigantes sudamericanos y ambos candidatos a ganar la Copa Libertadores 2025, intentaron convencer a Beltrán de regresar al continente: River y Flamengo. Con la clara intención de dar un verdadero salto de calidad en sus ataques, los dos equipos hicieron llamados pero el delantero fue tajante, quería continuar su carrera en la elite europea y así fue…

Desde su debut en Primera División en 2018 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, Lucas disputó un total de 78 compromisos oficiales en River entre los dos ciclos que estuvo. En ese lapso de tiempo consiguió hacer 22 anotaciones y también sumar 8 asistencias, siendo buena parte de ellas con Martín Demichelis en el banco. Además, conquistó la Supercopa 2019 y el Campeonato 2023.

