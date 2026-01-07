Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Con el plantel de pretemporada en San Martín de Los Andes y tres refuerzos ya cerrados con los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, River continúa gestionando nuevas incorporaciones en el mercado de peses para el plantel que conduce Marcelo Gallardo, con Sebastián Villa y Santino Andino todavía en el centro de deseo y una llamativa expresión de deseo de Lucas Beltrán desde Europa.

Sigue la espera por Andino

A estas alturas las negociaciones por dar con el fichaje de Santino Andino desde Godoy Cruz ya empieza a tener tientes de novela del verano. El Tomba viene de rechazar una oferta que llegó del Panathinaikos griego por considerarla insuficiente, frustrando así el interés de la nueva agencia de representación del jugador de transferirlo a Europa.

Esta situación dio a River la oportunidad de continuar con las negociaciones de club a club. Tanto en Núñez como en Mendoza creen que el desenlace puede ser favorable, en parte porque Godoy Cruz vería con buenos ojos una transferencia al Millonario, que le garantizaría un 30 por ciento de plusvalía ante una futura venta.

Sorpresivo mensaje de Lucas Beltrán

Mientras El Millonario negocia en otros frentes por la llegada de nuevos futbolistas de ataque para Gallardo, Lucas Beltrán sorprendió desde Europa confirmando su deseo de volver, aunque el mismo no parecería tener validez para lo inmediato.

ver también Mientras River coquetea con Villa, Lucas Beltrán dejó un mensaje para que no lo olviden: “Difícil decir que no”

“Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz. Si es que me llaman, lo pensaré. Es difícil decirle que no a River”, le dijo a Ezzequiel.

Publicidad

Publicidad

Daniele De Rossi quiere a préstamo a Martinez Quarta

A un año de su regreso al Millonario proveniente de la Fiorentina, el zaguero de 29 años podría hacer el camino inverso y volver al Calcio ante un fuerte sondeo del Genoa. ¿El detalle que le pone picante a la historia? El entrenador que lo pidió es Daniele De Rossi, e el ex jugador y confeso hincha de Boca que hoy dirige al conjunto genovés.

Según trascendió, el conjunto italiano, urgido de puntos para evitar el descenso, abrió negociaciones con la intención de llevarse a Martínez Quarta en calidad de cedido para encarar el tramo final de la temporada. Sin embargo, desde River se muestran inflexibles y no tendrían intenciones de desprenderse del jugador.

Enfría el tema Villa

Aunque el presidente Stéfano Di Carlo estaba interesado en sumar a Sebastián Villa y Marcelo Gallardo nunca bajó el pulgar, entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza habría diferencias insalvables en relación en el monto de la transferencia del futbolista colombiano con pasado en Boca.

Publicidad

Publicidad

River ya no busca a Romaña

San Lorenzo atraviesa una situación complicada institucional. Si bien ya tiene presidente transitorio, no es sencillo negociar con el Ciclón. River había ofrecido 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero desde Boedo pretendían una venta por el 100%. Hubo negociaciones y no se llegó a un acuerdo. Lo último que trascendió es que San Lorenzo pidió 5 millones de dólares, un monto que el Millonario no está dispuesto a desembolsar y por eso se bajó.

Tobías Leiva se volvió a ir de River

Una vez finalizada la cesión en Aldosivi, Tobías Leiva regresó a River, pero Marcelo Gallardo no lo consideró y por eso se tuvo que buscar club. El pibe de 21 años, de buen rendimiento en Aldosivi ya encontró dónde jugar. A partir de 2026, Leiva vestirá la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto, equipo recientemente ascendido a la Primera División.