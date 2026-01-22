Paulo Díaz se transformó en el nuevo Gattoni de River por la comodidad de su jugoso sueldo

Paulo Díaz recaló en River a mediados de 2019, después de largas negociaciones. En aquel entonces, el defensor central chileno ilusionó a los hinchas Millonarios por los rendimientos previos que venía exponiendo. Y lo cierto es que no demoró en transformarse en una pieza importante, primero para Marcelo Gallardo y después para Martín Demichelis.

Inclusive, el ex jugador de Palestino, Colo Colo, San Lorenzo de Almagro y Al-Ahli se terminó asentando como una pieza casi indiscutible del equipo titular y también como un referente del plantel profesional. Pero, progresivamente, su nivel fue mermando de manera clara y contundente, generando una catarata de cuestionamientos.

Tal es así que, en esta segunda etapa de Gallardo como director técnico de la entidad del barrio porteño de Núñez, el 56 veces internacional con el seleccionado chileno perdió protagonismo de forma brutal. De hecho, dejó de ser tenido en cuenta por el Muñeco, que ya no deposita en sus servicios la confianza de otros tiempos.

A día de hoy, el experimentado zaguero de 31 años de edad está por detrás de Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Germán Pezzella. Incluso, el juvenil Ulises Giménez podría empezar a tener lugar, marginando por completo al oriundo de la ciudad chilena de Santa Cruz. Un panorama sencillamente desolador desde lo futbolístico.

Paulo Díaz festejando un gol en River. (Foto: Getty)

Sin embargo, pese a que tiene las puertas abiertas de par en par para irse de River en este mismo mercado de pases, Paulo Díaz no expone demasiado interés en cambiar de aires. Y la razón es clara: cuenta con uno de los salarios más elevados de todo el plantel profesional del equipo Millonario y es difícil que algún equipo equipare esos números.

Hasta ahora, solamente existieron sondeos de conjuntos que, ni por asomo, están dispuestos a invertir el dinero que Paulo Díaz percibe anualmente por River. Además, el chileno tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir, por casi dos años más. Esto genera en él una tranquilidad apoyada en sus jugosos ingresos.

Este contexto se perfila similar al que tuvo lugar recientemente con Federico Gattoni, marcador central que llegó cedido a préstamo desde Sevilla y que, más allá de que nunca encontró rodaje con River, se mostró extremadamente cómodo permaneciendo en el plantel por la más que interesante suma de dinero que percibía mensualmente.

En definitiva, habrá que esperar para ver si Paulo Díaz termina accediendo a marcharse ante una potencial propuesta que seduzca o si continúa haciendo la plancha en un club donde supo tener un rol preponderante pero donde, en la actualidad, no cuenta ni con el apoyo del cuerpo técnico ni con el cariño de los hinchas.

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada a River hace seis años y medio, Paulo Díaz ha logrado acumular 13 anotaciones y 3 asistencias al cabo de 214 compromisos de carácter oficial. Además, ha formado parte de la conquista de 7 títulos, todos de índole doméstico.

DATOS CLAVE

Paulo Díaz dejó de ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River.

El zaguero quedó relegado tras Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Germán Pezzella.

