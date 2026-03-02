Lionel Messi igualó una de las estadística más importantes de Pelé

Lionel Messi una vez más fue determinante para el Inter Miami. En este caso, para vencer al Orlando City en el Clásico del Sol que se disputó este domingo primero de marzo bajo el marco de la segunda fecha de la Fase Regular de la Major League Soccer 2026. Leo fue clave para remontar un 2 a 0 que terminó siendo un 2 – 4.

Marco Pasalic y Martín Ojeda pusieron en ventaja a Los Leones en el primer tiempo. Pero en el complemento el elenco que comanda Javier Mascherano reaccionó, primero con el descuento de Mateo Silvetti y después con el empate de la Pulga, que tras una combinación de pases tomó la pelota en la medialuna del área y remató cruzado.

El 3 a 2 llegaría a 5 minutos del cierre mediante Telasco Segovia y sobre el pitazo final, Lionel Messi selló el marcador definitivo. Fue este último aporte el que le permitió al rosarino igualar a Pelé en la tabla histórica de goleadores de tiro libre. Ambos se ubican en el cuarto lugar con 70 anotaciones.

De esta manera, Leo se ubica a tan solo 8 tantos de la cima que de momento ocupa en soledad Marcelino Carioca. Asimismo, para entrar en el podio debe marcar dos más, para compartir el tercer lugar con Juninho Pernambucano, y 5 para posicionarse segundo al lado de Roberto Dinamita.

Por otra parte, vale mencionar que el capitán de la Selección Argentina quedó a tan solo dos goles de los 900 en toda su carrera (sigue segundo en la clasificación histórica de goleadores por detrás de Cristiano Ronaldo que acumula 965), además de que ya acumula 22 años consecutivos convirtiendo en partidos oficiales.

DC United, el próximo compromiso del Inter Miami

Lionel Messi ahora pone el foco en el DC United, el rival del Inter Miami el próximo sábado 7 de marzo en el M&T Bank Stadium por la tercera jornada de la MLS 2026. Luego vendrán los duelos con el Charlotte y el NYC FC, también por el campeonato de la primera división de Estados Unidos.

Estos tres compromisos, antes de que se presente con la Selección Argentina, en principio, para la Finalissima con España (el 27 de marzo y el amistoso con Qatar el 31) que, ante el conflicto en Medio Oriente, está en suspenso.

