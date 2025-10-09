Es tendencia:
Pese a las bajas obligadas, Gallardo recupera un jugador clave: la probable formación de River vs. Sarmiento

El Millonario recibirá al elenco de Junín el próximo domingo desde las 19.15 horas por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River necesita dejar atrás las tres derrotas consecutivas en el plano local. El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas, el Millonario recibirá a Sarmiento por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para acercarse a la cima y acomodarse en la tabla anual. Para este encuentro, Marcelo Gallardo no podrá contar con varios de los habituales titulares por diversos motivos.

¿Cómo formaría River vs. Sarmiento?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, la probable formación de River para enfrentar a Sarmiento de Junín el próximo domingo es: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De La Cuesta, Nacho Fernández, Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Las bajas obligadas de River ante Sarmiento

Para el partido ante Sarmiento, River tendrá varias bajas. Algunas de ellas por la Fecha FIFA: Montiel, Acuña, Rivero, Quintero, Castaño y Galarza. Por otro lado, Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central y estará ausente. En lo que respecta a los lesionados, se espera la evolución de Enzo Pérez -que si se recupera podría jugar por De La Cuesta- y también de Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez.

¿Qué se le viene a River?

El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas, River recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que el próximo fin de semana -se estima que será el sábado 18 de octubre- los de Gallardo visitarán a Talleres. Unos días después -en principio el 24 de octubre- será el turno de jugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

El mensaje con el que el presidente de River despidió a Miguel Ángel Russo: “Se va una gran persona”

¿Cómo está River en las tablas?

Tras perder los últimos tres partidos del Torneo Clausura, el Millonario perdió oportunidades importantes de escalar en la cima de la Zona B y de la tabla anual. En su grupo, los de Marcelo Gallardo se encuentran en la cuarta posición con 18 unidades y están a cinco de Deportivo Riestra, el líder. En lo que respecta a la anual, los de Núñez están terceros con 49 puntos, cuatro menos que Rosario Central.

