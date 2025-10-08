Es tendencia:
El mensaje con el que el presidente de River despidió a Miguel Ángel Russo: “Se va una gran persona”

El presidente del Millonario despidió al entrenador de Boca, quien falleció a los 69 años tras luchar con una grave enfermedad.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
Todo el mundo del fútbol llora la partida de Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles 8 de octubre, a los 69 años. El entrenador de Boca luchaba contra una gravísima enfermedad, y en los últimos días ni siquiera se presentó a los entrenamientos, aunque tuvo la posibilidad de viajar a Rosario para el partido ante Rosario Central, como así también tuvo su último partido en La Bombonera.

La noticia sacudió a todos los clubes por los que pasó Russo, como así también a los rivales, quienes se olvidaron de los colores y emitieron mensajes brindando el pésame. Uno de ellos fue River, que en sus redes sociales publicó un sentido posteo. Pero también aparecieron las palabras de Jorge Brito, la máxima autoridad del eterno rival boquense.

“Fuerte abrazo para toda su familia, se va una gran persona, amable y profesional. El fútbol lo recordará siempre de la mejor manera”, exclamó Brito a través de un posteo en su cuenta oficial de Twitter. Automáticamente, hinchas de River y también de Boca se sumaron a las palabras del empresario, donde destacaron que en estas situaciones los colores quedan de lado.

El velorio de Miguel Ángel Russo se realizará en La Bombonera

Según pudo saber BOLAVIP, en las inmediaciones de La Bombonera ya comenzó a montarse todo el operativo para que pueda velarse a Russo, donde hay un vallado especial. En el hall central del estadio Alberto J. Armando podrán acceder todos los que deseen despedirse del DT, aunque no está confirmado si se realizará a cajón abierto o cerrado, algo que lo determinará la familia del oriundo de Lanús.

En cuanto a la despedida del entrenador que pasó por clubes como Rosario CentralColónRacingSan LorenzoEstudiantes de La Plata y Lanús, entre otros, será este jueves 9 de octubre, de 10 a 22 horas. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

