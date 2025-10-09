Es tendencia:
Los 30 jugadores y exjugadores de River que despidieron a Miguel Ángel Russo

Muchas figuras del Millonario le dedicaron mensajes al entrenador de Boca en sus redes sociales.

Por Joaquín Alis

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca, querido muchos clubes del país, fue despedido por todos los que integran la Liga Profesional. En representación de River no solo se pronunció el club, sino varias figuras identificadas con la institución.

Jugadores, ex jugadores, entrenadores y dirigentes se tomaron su tiempo para despedir al director técnico del Xeneize. Algunos fueron dirigidos por él en otros equipos y otros simplemente lo conocieron por las vueltas del fútbol. Al menos 30 de los que integran el mundo riverplatense dejaron un mensaje.

Hasta siempre, Miguel“, fueron las palabras de Ramón Díaz, quien llevó la Copa Libertadores 2018 junto a Russo en la previa de la final de Madrid. “Fuerte abrazo para toda su familia”, escribió Jorge Brito, presidente del Millonario.

Teo Gutierrez, Juanfer Quintero, Cristian Fabbiani, Adam Bareiro, Rodrigo Mora, Gonzalo Martínez y Andrés D’Alessandro son solo algunos de los representantes de River que le dedicaron un posteo al entrenador.

Minuto de silencio en el entrenamiento de River

En la previa del entrenamiento del jueves, Marcelo Gallardo y sus dirigidos hicieron un minuto de silencio dedicado a Miguel Ángel Russo. Además, las banderas en el River Camp ondean a media desde el inicio de la jornada.

El mensaje con el que el presidente de River despidió a Miguel Ángel Russo: "Se va una gran persona"

El mensaje con el que el presidente de River despidió a Miguel Ángel Russo: "Se va una gran persona"

La publicación de River por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

La publicación de River por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Duro cruce entre periodistas por la muerte de Russo
Duro cruce entre periodistas por la muerte de Russo

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha
Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

Bayern Munich y Auckland City se sumaron a las condolencias por Miguel Russo
Bayern Munich y Auckland City se sumaron a las condolencias por Miguel Russo

Marcos Llorente se diferencia de los argentinos en la previa de la Finalissima: ''No me quita el sueño''
Marcos Llorente se diferencia de los argentinos en la previa de la Finalissima: ''No me quita el sueño''

