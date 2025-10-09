Los 30 jugadores y exjugadores de River que despidieron a Miguel Ángel Russo

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca, querido muchos clubes del país, fue despedido por todos los que integran la Liga Profesional. En representación de River no solo se pronunció el club, sino varias figuras identificadas con la institución.

Jugadores, ex jugadores, entrenadores y dirigentes se tomaron su tiempo para despedir al director técnico del Xeneize. Algunos fueron dirigidos por él en otros equipos y otros simplemente lo conocieron por las vueltas del fútbol. Al menos 30 de los que integran el mundo riverplatense dejaron un mensaje.

“Hasta siempre, Miguel“, fueron las palabras de Ramón Díaz, quien llevó la Copa Libertadores 2018 junto a Russo en la previa de la final de Madrid. “Fuerte abrazo para toda su familia”, escribió Jorge Brito, presidente del Millonario.

Teo Gutierrez, Juanfer Quintero, Cristian Fabbiani, Adam Bareiro, Rodrigo Mora, Gonzalo Martínez y Andrés D’Alessandro son solo algunos de los representantes de River que le dedicaron un posteo al entrenador.

Minuto de silencio en el entrenamiento de River

En la previa del entrenamiento del jueves, Marcelo Gallardo y sus dirigidos hicieron un minuto de silencio dedicado a Miguel Ángel Russo. Además, las banderas en el River Camp ondean a media desde el inicio de la jornada.

El Mundo River despidió a Miguel Ángel Russo

