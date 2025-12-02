Es tendencia:
Lo convocó Scaloni para la Selección Argentina, vale 16 millones y un conflicto con su club podría acercarlo a River

Medios brasileños informaron que el mediocampista tuvo cortocircuitos con sus compañeros y rompió el vestuario.

Por Marco D'arcangelo

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.
© Getty ImagesAníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.

En las últimas horas una noticia sacudió el fútbol brasileño. Luego de la derrota ante Flamengo en la final de la Copa Conmebol Libertadores se rompió el vestuario de Palmeiras y apuntan a que Aníbal Moreno, jugador convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, como uno de los responsables. 

Acorde a lo informado por Bolavip Brasil, el vestuario del Verdao está roto, y se mencionan dos nombres como responsables de gran parte de la división: el argentino Aníbal Moreno y Andreas Pereira, quien llegó al club en el último mercado de pases desde la Premier League. 

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que fuentes internas de la SEP informaron que Moreno se ha visto frecuentemente involucrado en episodios de irritación durante los entrenamientos, incluso abandonando actividades tras discusiones con sus compañeros.

Como consecuencia de esto, la dirigencia de Palmeiras podría tomar cartas en el asunto y declarar transferible al mediocampista central argentino de 26 años. En este contexto, River estará atento ya que en más de una oportunidad lo tuvo en carpeta y preguntó condiciones para ficharlo. 

Un dato para tener en cuenta es que el Verdao tasó a Moreno en 16 millones de dólares, una cifra alta para el fútbol argentino, y después de este problema podría bajar su precio, por lo que el elenco de Núñez podría hacer un intento para ficharlo de cara a la temporada 2026.

Además, en los últimos partidos Moreno perdió terreno en la consideración de Abel Ferreira, a tal punto que no sumó minutos en la final de la Copa Libertadores. Pensando en una nueva convocatoria a la Selección Argentina, no vería con malos ojos un cambio de aires para tener rodaje. 

En la fecha FIFA de octubre, el volante central fue convocado y debutó en la mayor de la Albiceleste, ya que sumó 45 minutos en la goleada amistosa ante Puerto Rico. En aquella oportunidad, entró en el entretiempo en lugar de Giovani Lo Celso. 

Los números de Aníbal Moreno en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista de 26 años disputó un total de 54 partidos, en los que no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 13 amarillas y fue expulsado una vez en 3012 minutos en cancha.

En síntesis

  • El vestuario de Palmeiras se rompió tras la derrota en la final de la Libertadores, y el argentino Aníbal Moreno es señalado como uno de los responsables de la división.
  • Moreno ha estado involucrado en discusiones y ha abandonado entrenamientos, por lo que la dirigencia de Palmeiras podría declararlo transferible.
  • River Plate estará atento a la situación del mediocampista de 26 años, a quien Palmeiras tasó en 16 millones de dólares.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

