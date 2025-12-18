Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Desde Brasil anuncian que ya hay contactos entre River y Aníbal Moreno para que deje Palmeiras en 2026

Gallardo sabe que el Verdão está dispuesto a negociar al mediocampista que llegó procedente desde Racing.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Aníbal Moreno, el mediocampista de Palmeiras que quiere River.
© IA GeminiAníbal Moreno, el mediocampista de Palmeiras que quiere River.

Luego de que Stefano Di Carlo concretara la llegada de Fausto Vera, quien se transformó en la primera incorporación de River para afrontar el 2026, pretende seguir dándole alegrías a Marcelo Gallardo y busca más refuerzos. Uno de ellos, Aníbal Moreno.

El mediocampista de Palmeiras, club al que llegó en 2024 tras su paso por Racing, no sería tenido en cuenta por Abel Ferreira, y es uno de los grandes deseos del Muñeco. Incluso, desde tierras brasileñas sostienen con total firmeza que el Millo ya levantó el teléfono para solicitar condiciones.

A lo largo de las últimas horas, Globo Esporte dejó en claro que el Verdão recibió varios llamados de diferentes equipos que están interesados en el catamarqueño, entre ellos el club de Núñez, por el que abonaron 7 millones de dólares para sacarlo de la Academia.

La misma fuente señala que los paulistas están negociando por el futuro de Moreno, aunque hasta el momento no hubo un acercamiento concreto para quedarse con su ficha y las charlas están muy lejos de finalizar, por lo que la puerta para que llegue a River continúa abierta.

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras. (Getty Images)

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras. (Getty Images)

Lo que pretende Palmeiras por Aníbal Moreno

Debido a que aún no hubo una oferta formal por parte de River para incorporar a Aníbal Moreno, desde Palmeiras no oficializaron el importe que pretenden para dejarlo salir. Sin embargo, en Brasil sostienen que buscarán recibir una suma similar a la que invirtieron para sacarlo de Racing.

Publicidad
Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”

ver también

Juanfer Quintero explicó por que no triunfó en Europa y sentenció: “River es el Real Madrid”

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico

ver también

Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico

Actualmente, la ficha del surgido de las inferiores de Newell’s Old Boys, según detalla Transfermarkt, está valuada en 11 millones de dólares. Pero podría llegar a salir por un monto inferior al de su cotización. Mientras tanto, comenzará la pretemporada con el Verdão, a la espera de que se resuelva su próximo destino.

DATOS CLAVES

  • Fausto Vera es la primera incorporación oficial de River gestionada por Stefano Di Carlo.
  • Palmeiras pagó 7 millones de dólares a Racing para transferir a Aníbal Moreno.
  • Palmeiras negocia el futuro del mediocampista tras recibir llamados de diversos equipos interesados, entre ellos River.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Moretti se convirtió en el presidente más odiado del fútbol argentino: no lo quieren ni en San Lorenzo ni en Huracán

ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

Lee también
Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

La advertencia de la presidente de Palmeiras a Alejandro Domínguez tras perder la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La advertencia de la presidente de Palmeiras a Alejandro Domínguez tras perder la Copa Libertadores

Lo convocó Scaloni para la Selección Argentina, vale 16 millones y un conflicto con su club podría acercarlo a River
River Plate

Lo convocó Scaloni para la Selección Argentina, vale 16 millones y un conflicto con su club podría acercarlo a River

Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases
Fútbol Sudamericano

Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo