Luego de que Stefano Di Carlo concretara la llegada de Fausto Vera, quien se transformó en la primera incorporación de River para afrontar el 2026, pretende seguir dándole alegrías a Marcelo Gallardo y busca más refuerzos. Uno de ellos, Aníbal Moreno.

El mediocampista de Palmeiras, club al que llegó en 2024 tras su paso por Racing, no sería tenido en cuenta por Abel Ferreira, y es uno de los grandes deseos del Muñeco. Incluso, desde tierras brasileñas sostienen con total firmeza que el Millo ya levantó el teléfono para solicitar condiciones.

A lo largo de las últimas horas, Globo Esporte dejó en claro que el Verdão recibió varios llamados de diferentes equipos que están interesados en el catamarqueño, entre ellos el club de Núñez, por el que abonaron 7 millones de dólares para sacarlo de la Academia.

La misma fuente señala que los paulistas están negociando por el futuro de Moreno, aunque hasta el momento no hubo un acercamiento concreto para quedarse con su ficha y las charlas están muy lejos de finalizar, por lo que la puerta para que llegue a River continúa abierta.

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras. (Getty Images)

Lo que pretende Palmeiras por Aníbal Moreno

Debido a que aún no hubo una oferta formal por parte de River para incorporar a Aníbal Moreno, desde Palmeiras no oficializaron el importe que pretenden para dejarlo salir. Sin embargo, en Brasil sostienen que buscarán recibir una suma similar a la que invirtieron para sacarlo de Racing.

Actualmente, la ficha del surgido de las inferiores de Newell’s Old Boys, según detalla Transfermarkt, está valuada en 11 millones de dólares. Pero podría llegar a salir por un monto inferior al de su cotización. Mientras tanto, comenzará la pretemporada con el Verdão, a la espera de que se resuelva su próximo destino.

