La advertencia de Leila Pereira, presidente de Palmeiras, a Alejandro Domínguez tras perder la Copa Libertadores

La máxima autoridad del Verdao le hizo un comentario al mandamás de Conmebol en el momento de la entrega de las medallas de la Final de la Copa Libertadores 2025.

Por Germán Carrara

Leila Pereira advirtió en una conversación con Alejandro Domínguez, que Palmeiras volverá a jugar la Final de la Copa Libertadores en 2026.
Leila Pereira, presidente de Palmeiras, y Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, se volvieron a cruzar luego de lo que fue aquel fuerte cruce mediático en el mes de marzo. En resumen, el directivo paraguayo, al ser consultado por un rumor relacionado con la intención de los clubes brasileños de dejar de participar de la Copa Libertadores, dijo que ”eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible”.

La frase en Brasil fue interpretada como un comentario racista por parte de Domínguez, quien no tardó en recibir las críticas de la autoridad del club de Sao Paulo: “Cuando vi la declaración del presidente Alejandro Domínguez confieso que me costó creer que fuera verdadera. Incluso, pensé que podría ser un video manipulado por Inteligencia Artificial. De hecho, pensando bien, creo que ni siquiera la Inteligencia Artificial sería capaz de producir una declaración tan desastrosa como esta”.

El tiempo pasó y las aguas se calmaron. De hecho, los brasileños siguieron compitiendo en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, manteniendo en 2025 la hegemonía que impusieron en la Copa Libertadores desde la edición 2019, cuando el Flamengo le arrebató el triunfo sobre el final a River.

Y en el contexto de la entrega de las medallas del primer y segundo puesto de la Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Leila Pereira y Alejandro Domínguez se volvieron a encontrar, en este caso, frente a frente. ”Leila, sos una gran líder. El fútbol siempre da revancha”, le dijo el dirigente paraguayo a la representante de Palmeiras, luego de la caída del Verdao 1 a 0 con el Flamengo.

Ante esta frase de Domínguez (que se pudo apreciar gracias al video que filmó el propio Domínguez y que más tarde fue publicado por las cuentas de redes sociales de la Conmebol), la presidente no dudó en advertir: ”No tengo dudas que habrá revancha, el año que viene estaremos aquí de vuelta”.

El comentario de Alejandro Domínguez a Abel Ferreira tras perder la Final de la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez también aprovechó la ceremonia de cierre de la Copa Libertadores 2025 para intercambiar unas palabras con Abel Ferreira. ‘‘Gracias por lo que hacés por el Fútbol Sudamericano”, a lo que el portugués respondió: ”Si me dejan, haré más”.

