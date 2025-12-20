Se conoció la oferta de River por Aníbal Moreno: el factor “Selección Argentina” que acerca al jugador a ser refuerzo

Después de presentar oficialmente a Fausto Vera como nuevo refuerzo, River quiere redoblar la apuesta y conseguir a su acompañante en la mitad de la cancha. Con el objetivo de seguir mejorando el plantel de cara al 2026, el Millonario insiste por Aníbal Moreno pero bien sabe que no es sencillo negociar con Palmeiras debido a las pretensiones financieras que pretende.

Lo que dejó el 2025 fue realmente malo a nivel futbolístico y Marcelo Gallardo sabe que ya casi no hay margen de error, por lo que su equipo está obligado a tener un buen comienzo de temporada para dejar en el olvido este año. Y como habitualmente destaca, el mediocampo es la zona más importante y es por eso que apunta todos los cañones ahí y presiona para más llegadas.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River ofertó 5,5 millones de dólares por el 100% del pase de Moreno. De esta manera, el conjunto de Núñez envió el primer ofrecimiento formal para comprar al futbolista de Palmeiras que quiere asegurarse la titularidad, siendo que en Brasil alterna constantemente. Por ese motivo, un arribo al Millonario podría ser la clave para su objetivo.

Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.

La prioridad para Aníbal es disputar la Copa del Mundo 2026, pero para eso debe tener mucha continuidad y en buen nivel. Luego de jugar en la Selección Argentina en el reciente amistoso internacional frente a Puerto Rico, el volante central quiere ganarse un lugar en la lista en las futuras listas de convocados de Lionel Scaloni para tener grandes chances de estar en el Mundial.

A raíz de esa meta, se dan estos acontecimientos. Con el objetivo de pasar a River, donde sabe que a priori llega para ser titular indiscutido y competir por varios títulos a la vez, Moreno presiona para salir de Palmeiras. Este factor podría ser la clave para destrabar lo que parecía ser una dificilísima negociación para la dirigencia rojiblanca y es por eso que ahora se envió una oferta formal.

Aníbal Moreno, el mediocampista de Palmeiras que quiere River. (IA Gemini)

Sin ir más lejos y teniendo en cuenta que la base de Argentina es prácticamente la misma que conquistó Qatar en 2022, Aníbal Moreno quiere quedarse con el lugar que ocupaba Guido Rodríguez. Siendo que el hombre de West Ham es el único mediocampista que dejó de ser parte del seleccionado, el ex Racing pretende adueñarse de su rol como una opción como volante central.

