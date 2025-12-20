Kylian Mbappé homenajeó a Cristiano Ronaldo al igualarlo en un histórico récord que poseía en Real Madrid

Este sábado 20 de diciembre se vivió una jornada especial en el fútbol: Kylian Mbappé igualó un récord de Cristiano Ronaldo. Lo que parecía una completa utopía, se convirtió en realidad y el delantero francés alcanzó una marca histórica del portugués con la camiseta de Real Madrid. De esta manera, el galo entró en la historia grande de la institución más ganadora del planeta.

Por una nueva jornada de LaLiga, el conjunto merengue venció 2-0 a Sevilla y sobre la hora convirtió Kiki. Esta victoria que le permitió ponerse a tiro de Barcelona en la tabla de posiciones fue el último partido del año, por lo que no tenía otra oportunidad para conseguir el récord que poseía en absoluta soledad el experimentado luso de 40 años que marcó un antes y un después.

Lo cierto es que Mbappé alcanzó los 59 goles con Real Madrid en el año e igualó a Cristiano Ronaldo. En el mismo día que también cumple años (ahora 27), Kylian pudo conseguir un magnífico hito que correspondía a su máximo ídolo futbolístico, por lo que la emoción fue doble. Y como no podía ser de otra manera, también le dedicó un gesto ni bien anotó el tanto.

Kylian Mbappé, delantero francés de Real Madrid. (Getty Images)

Lejos de ser una disputa completa, solo se trata de una rivalidad futbolística. La admiración del francés hacia el portugués es tan grande que, en vez de festejar su tanto eufóricamente, lo hizo de una manera muy especial. Es que Mbappé hizo el típico festejo de Ronaldo en un intento de rendirle homenaje a uno de los mejores jugadores de toda la historia, con el habitual SIU que patentó.

El atacante de 27 años que ya demostró un amplio repertorio para marcar goles, esta vez lo hizo desde el punto penal para cerrar el encuentro entre los elencos españoles. Una vez consumada la igualdad en el récord, se acercó a unos de los tiros de esquina del Estadio Santiago Bernabéu y tomó la decisión de realizar la celebración de su ídolo de cara a los fanáticos de Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Se conoció la oferta de River por Aníbal Moreno: el factor “Selección Argentina” que acerca al jugador a ser refuerzo

De esta manera, en 2025 Mbappé igualó los 59 goles que convirtió Ronaldo en 2013 con Real Madrid. Dicha cifra era la máxima alcanzada por un futbolista en el gigante europeo y además era quién había marcado las cifras más cercanas, por lo que era el dueño absoluto del hito. Sin embargo, Kylian irrumpió en la Casablanca para igualar el logro goleador en su segunda temporada.

DATOS CLAVE

Kylian Mbappé se hizo cargo de un penal decisivo, selló el 2-0 definitivo y alcanzó su gol número 59 en 2025 , que era el récord de Cristiano Ronaldo .

, que . Tras convertir, Mbappé se dirigió al córner del Santiago Bernabéu y, en lugar de su habitual festejo, realizó el icónico “SIU” de Cristiano Ronaldo.

de Cristiano Ronaldo. Para añadirle épica a la jornada, Mbappé alcanzó este hito el mismo día de su cumpleaños número 27.

Publicidad