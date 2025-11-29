Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Ganó dos Champions con Real Madrid, lo dirigió Guardiola en Manchester City y le dio la Copa Libertadores a Flamengo

A través de la pelota parada, el Mengao se puso en ventaja gracias al tremendo cabezazo del defensor brasileño.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
El gol de Danilo para Flamengo vs. Palmeiras. (Captura ESPN)
El gol de Danilo para Flamengo vs. Palmeiras. (Captura ESPN)

Cuando todo parecía que iba terminar sin emociones, Danilo apareció para romper el cero en el marcador y convertir el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. A través de la siempre importante pelota parada y con un cabezazo realmente imparable, el defensor brasileño se encargó de vestirse de héroe en el Estadio Monumental de Lima.

Promediaban los 22 minutos del segundo tiempo cuando Giorgian De Arrascaeta ejecutó el tiro de esquina desde el sector derecho. Favorecido por un gran envío aéreo del volante, el experimentado ganó de arriba y marcó el único tanto de la jornada. Cercano al primer palo pero dándole dirección hacia el segundo, el balón pegó en el poste y entró al arco del Verdao para desatar el delirio.

De esta manera y en un partido híper electrizante entre los gigantes de Brasil, Danilo convirtió el 1-0 de Flamengo contra Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025. Con una muestra total de jerarquía en la combinación entre dos estrellas, los referentes del vestuario del Mengao se unieron para poner en ventaja a su equipo que ya empezaba a ser superior desde el juego.

Tweet placeholder

La exitosa carrera de Danilo en Europa antes de ser el héroe de Flamengo

Surgido en América Mineiro, pero rápidamente pasó a Santos, donde conquistó la recordada Copa Libertadores 2011 junto a Neymar. Allí dio el salto a Europa y vistió la camiseta de Porto, con el que ganó dos títulos domésticos. Como no podía ser de otra manera, en 2015 arribó a Real Madrid por 32 millones de euros y levantó dos UEFA Champions League, además de otros tres trofeos.

No conforme con alcanzar la gloria europea en el gigante español, en 2017 fue pedido por Pep Guardiola y no dudó en mudarse a Manchester City, con el que ganó otros 6 títulos locales. Tras unas temporadas en Inglaterra, volvió a cambiar de país y se puso la casaca de Juventus y ganó más copas para su vitrina que está colmada de reconocimientos colectivos por los equipos que representó.

Publicidad

Sin embargo, a mediados de 2025 quedó en condición de libre y decidió regresar a su tierra natal. Lejos de desaprovechar la oportunidad, Flamengo lo fichó como uno de los refuerzos estelares para la recta final del año y le dio resultado. Devolviendo la confianza al equipo, Danilo convirtió el gol que valió la conquista de la Copa Libertadores 2025, siendo la cuarta de la institución.

Danilo, defensor brasileño de Flamengo que convirtió el gol en la final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Danilo, defensor brasileño de Flamengo que convirtió el gol en la final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: partido atrasado

ver también

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE vía Telefe y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: partido atrasado

DATOS CLAVE

  • El protagonista Danilo marcó el 1-0 para Flamengo ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 con un gol de cabeza a los 22 minutos del segundo tiempo.
  • El gol de Danilo, tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian De Arrascaeta, le dio a Flamengo la conquista de la Copa Libertadores 2025, la cuarta de la institución.
  • Danilo ganó la Copa Libertadores 2011 con Santos y conquistó dos UEFA Champions League con el Real Madrid y seis títulos locales con el Manchester City de Pep Guardiola.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River
Mundial de Clubes

Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River

Qué pasa si hay empate en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo
Copa Libertadores

Qué pasa si hay empate en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

El picante cruce de Messi con Maxi Moralez en la final de conferencia de la MLS
MLS

El picante cruce de Messi con Maxi Moralez en la final de conferencia de la MLS

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo