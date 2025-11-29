Ganó dos Champions con Real Madrid, lo dirigió Guardiola en Manchester City y le dio la Copa Libertadores a Flamengo

Cuando todo parecía que iba terminar sin emociones, Danilo apareció para romper el cero en el marcador y convertir el 1-0 de Flamengo ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. A través de la siempre importante pelota parada y con un cabezazo realmente imparable, el defensor brasileño se encargó de vestirse de héroe en el Estadio Monumental de Lima.

Promediaban los 22 minutos del segundo tiempo cuando Giorgian De Arrascaeta ejecutó el tiro de esquina desde el sector derecho. Favorecido por un gran envío aéreo del volante, el experimentado ganó de arriba y marcó el único tanto de la jornada. Cercano al primer palo pero dándole dirección hacia el segundo, el balón pegó en el poste y entró al arco del Verdao para desatar el delirio.

De esta manera y en un partido híper electrizante entre los gigantes de Brasil, Danilo convirtió el 1-0 de Flamengo contra Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025. Con una muestra total de jerarquía en la combinación entre dos estrellas, los referentes del vestuario del Mengao se unieron para poner en ventaja a su equipo que ya empezaba a ser superior desde el juego.

La exitosa carrera de Danilo en Europa antes de ser el héroe de Flamengo

Surgido en América Mineiro, pero rápidamente pasó a Santos, donde conquistó la recordada Copa Libertadores 2011 junto a Neymar. Allí dio el salto a Europa y vistió la camiseta de Porto, con el que ganó dos títulos domésticos. Como no podía ser de otra manera, en 2015 arribó a Real Madrid por 32 millones de euros y levantó dos UEFA Champions League, además de otros tres trofeos.

No conforme con alcanzar la gloria europea en el gigante español, en 2017 fue pedido por Pep Guardiola y no dudó en mudarse a Manchester City, con el que ganó otros 6 títulos locales. Tras unas temporadas en Inglaterra, volvió a cambiar de país y se puso la casaca de Juventus y ganó más copas para su vitrina que está colmada de reconocimientos colectivos por los equipos que representó.

Sin embargo, a mediados de 2025 quedó en condición de libre y decidió regresar a su tierra natal. Lejos de desaprovechar la oportunidad, Flamengo lo fichó como uno de los refuerzos estelares para la recta final del año y le dio resultado. Devolviendo la confianza al equipo, Danilo convirtió el gol que valió la conquista de la Copa Libertadores 2025, siendo la cuarta de la institución.

DATOS CLAVE

El protagonista Danilo marcó el 1-0 para Flamengo ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025 con un gol de cabeza a los 22 minutos del segundo tiempo.

marcó el para ante en la final de la con un a los del segundo tiempo. El gol de Danilo , tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian De Arrascaeta , le dio a Flamengo la conquista de la Copa Libertadores 2025 , la cuarta de la institución.

, tras un tiro de esquina ejecutado por , le dio a la conquista de la , la de la institución. Danilo ganó la Copa Libertadores 2011 con Santos y conquistó dos UEFA Champions League con el Real Madrid y seis títulos locales con el Manchester City de Pep Guardiola.

