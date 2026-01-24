Es tendencia:
River Plate

Stefano Di Carlo confirmó la ampliación del Monumental: “Tendrá capacidad para 101.000 espectadores”

El presidente de River ratificó el objetivo de aumentar el aforo del estadio con más ubicaciones de Sudamérica.

Por Nahuel De Hoz

El Monumental tendrá una nueva bandeja y también techo.
Este sábado, en la previa de River ante Barracas Central por el debut del Torneo Apertura 2026, Stéfano Di Carlo rompió el silencio. Con el claro objetivo de llevar a la institución a un escalón mucho más alto y que compita con los mejores de Europa, el presidente apunta su proyecto dirigencial con un objetivo principal: la ampliación del Estadio Monumental. Y ahora reveló un nuevo dato…

Bien se sabe que en los últimos años el Millonario realizó diferentes tipos de obras que le permitieron hacer varias modificaciones y así ampliar la capacidad que en 20.000 nuevas ubicaciones. Sin embargo, no conforme con esa cantidad ya alcanzada hasta el momento, el anhelo y próximo paso del club es seguir sumando nuevos lugares para integrar el Top 3 a nivel mundial.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con El País, el mandatario se refirió a esta situación que involucra al recinto. “Con la ampliación, el estadio tendrá capacidad para 101 mil personas“, sentenció Di Carlo en primera instancia. “Será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030“, añadió inmediatamente como información extra.

Stefano Di Carlo y su Comisión Directiva asumieron en el Mâs Monumental
Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate. (River Oficial)

Cabe recordar que será el primero en ser techado en Argentina, pero para eso se destinará una fuerte inversión que supera los 150 millones de dólares, que se llevará a cabo en estos años venideros. Con vistas hacia ese panorama, el directivo expresó: “El objetivo es continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente“.

Ya no caben dudas de que ese es el principal objetivo de esta gestión, pero también hay otras cuestiones primordiales. “River tiene que ser campeón de América“, advirtió con un tono tajante. “Armar un equipo competitivo regionalmente y mostrar que Argentina puede competir con Brasil después de años de resultados deportivos que no fueron satisfactorios”, manifestó.

Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate.
En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el presidente amplió su discurso al respecto. En un intento de enaltecer al club, Stéfano Di Carlo sostuvo: “River es el equipo con más títulos de la era profesional, el equipo con el mejor estadio de la Argentina, el equipo con mayor cantidad de hinchas, el club con mayor cantidad y calidad de oferta deportiva, cultural y educativa“.

DATOS CLAVE

  • Stéfano Di Carlo reconfirmó que el Estadio Monumental tendrá una capacidad estimada para 101.000 espectadores.
  • El presidente de River posó sus ojos en el futuro y aseguró: “Será uno de los tres más importantes del mundo“.
  • El Monumental será el primer estadio en ser techado en Argentina, tras la inversión de 150 millones de dólares.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

