River visita a Independiente Rivadavia, este lunes desde las 21.30, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el primer partido sin Marcelo Gallardo y a la espera de la inminente llegada de Eduardo Coudet, el Millonario busca seguir por la senda de la victoria ante el líder de la Zona B y de Tabla Anual. El árbitro designado es Facundo Tello y la televisación está a cargo de ESPN Premium.
Independiente Rivadavia vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto
En el primer partido sin Gallardo, el Millonario visita a la Lepra mendocina, que quiere seguir en lo más alto de la tabla.
El último antecedente entre Independiente Rivadavia y River
Ambos equipos no se ven las caras desde octubre del año pasado, cuando la Lepra mendocina venció al Millonario por penales y lo eliminó en semifinales de la Copa Argentina.
La probable formación de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
La posible formación de River
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi.
Palabra autorizada