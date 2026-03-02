Independiente Rivadavia vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Ambos equipos no se ven las caras desde octubre del año pasado, cuando la Lepra mendocina venció al Millonario por penales y lo eliminó en semifinales de la Copa Argentina.

River visita a Independiente Rivadavia, este lunes desde las 21.30, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el primer partido sin Marcelo Gallardo y a la espera de la inminente llegada de Eduardo Coudet, el Millonario busca seguir por la senda de la victoria ante el líder de la Zona B y de Tabla Anual. El árbitro designado es Facundo Tello y la televisación está a cargo de ESPN Premium.