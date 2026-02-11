River hoy: Gallardo define equipo para visitar a Argentinos, un jugador sube de Reserva y una joya se va a Flamengo

River visitará este jueves a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga con la obligación de revertir la imagen que dejó en la dura goleada que sufrió ante Tigre en el Estadio Monumental y que dejó muy molestos a los hinchas.

Pese a ese antecedente, Marcelo Gallardo no estaría preparando una gran cantidad de variantes en la alineación titular, aunque sí decidió subir a un delantero de Reserva a causa de la falta de gol que vienen sufriendo sus futbolistas de ataque.

El equipo para enfrentar a Argentinos

Para el duelo ante el Bicho en La Paternal, que comenzará a partir de las 21 horas, Marcelo Gallardo no podrá contar con Fausto Vera, quien se fue expulsado ante el Matador por una entrada imprudente. Además, el Muñeco podría realizar un cambio en defensa y analiza también mover la ofensiva.

Si bien resta la confirmación oficial, River saldría desde el arranque contra Argentinos Juniors con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Aunque existe la posibilidad que Agustín Ruberto se meta en el once inicial en lugar de Colidio.

El juvenil que subió de Reserva

Aunque todavía no se dio a conocer la convocatoria, Marcelo Gallardo tomó la decisión de subir a Joaquín Freitas desde Reserva ante la sequía goleadora de los delanteros del primer equipo. El delantero de 19 años llegó a River en 2024, tuvo un destacadísimo 2025 en Reserva, conformando con Bautista Dadín y Gallardo lo hizo debutar en Primera el 16 de noviembre ante Vélez, donde sumó minutos desde el banco.

Publicidad

Publicidad

Luego de eso, Freitas firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero El Muñeco decidió no citarlo para realizar la pretemporada con el plantel profesional.

Sayago reforzará al Flamengo

ver también Inesperado: River refuerza a Flamengo con una joven promesa de 19 años

Juan Sayago, enganche categoría 2007 de River, se sumará a las filas del poderoso Flamengo de Brasil en calidad de préstamo por todo 2026. Además, se incluyó en la operación una opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su ficha.

Cabe aclarar que Sayago, que viene de firmar contrato con El Millonario hasta 2028, no se incorporará a las filas de Filipe Luis. En principio integrará el equipo sub 20 del Mengao.

Publicidad

Publicidad

Data clave