Boca hoy: la despedida de Fabra, el contratiempo en el mercado y la posible formación contra Platense

A la espera de la resolución de la transferencia de Edwuin Cetré, Boca sigue trabajando de cara al encuentro contra Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura. A su vez, la dirigencia está al tanto de un contratiempo para cerrar un último fichaje en este mercado de pases.

El contratiempo que tiene Boca para incorporar un refuerzo por la lesión de Battaglia

Con el mercado de pases cerrado, a Boca se le abrieron diferentes ventanas para sumar futbolistas. Una de ellas es por la lesión que sufrió Rodrigo Battaglia, quien decidió operarse luego de que no pudiera recuperarse por medio de los plazos habituales. Por eso mismo, Juan Román Riquelme apuntó a Edwuin Cetré, por quien aún insiste.

Tras realizar una nueva oferta para sumar al colombiano que se encuentra en Estudiantes de La Plata, ya que la operación se estancó luego de una revisión médica privada que se realizó el ex Deportivo Independiente Medellín, en La Ribera aguardan por la respuesta del Pincha. Pero en las últimas horas, surgió una nueva complicación.

Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

Tan larga se está haciendo la novela de Edwuin Cetré que incluso están reviviendo personajes que ya habían quedado en el olvido. Con el jugador todavía en Estudiantes a la espera de una resolución sobre su futuro y Boca decidido a definir este mismo jueves si avanza o se retira de las gestiones, el que volvió a escena fue Athletico Paranaense.

El equipo brasileño ya tenía acordado el fichaje del extremo con El Pincha semanas atrás, pero los resultados de las pruebas médicas no convencieron y decidieron dar marcha atrás, obligando al equipo platense a sacar un comunicado muy poco claro sobre los motivos que frustraron la salida y dando lugar a múltiples especulaciones sobre la salud del colombiano.

Fabra se despidió de Boca con un emotivo mensaje

Cuando Frank Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016, probablemente nadie imaginó que iba a permanecer en el club por diez años. En la actualidad, los jugadores no se sostienen, los planteles cambian, los entrenadores también y es difícil estar tanto tiempo en un mismo lugar. Si bien es cierto que los últimos años no fueron buenos, tanto en el rendimiento como en la relación con el hincha, los primeros fueron más que destacados.

En los últimos mercados de pases se rumoreó que Fabra podía dejar Boca, pero nunca sucedía, hasta que a finales de 2025 se le comunicó que no continuaría en el club. Desde entonces se rumorearon varios destinos, pero finalmente el lateral izquierdo decidió regresar a Deportivo Independiente Medellín, el club en el que se desempeñó antes de arribar al Xeneize.

Úbeda podría realizar 4 cambios contra Platense

Tras la dura derrota ante Vélez por 2 a 1 en condición de visitante, Boca busca dar vuelta la página y piensa en el encuentro frente a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el que buscará reencontrarse con la victoria y seguir haciéndose fuerte de local.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en realizar hasta cuatro variantes ya que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas. Estos cambios, podrían darse en todas las líneas, exceptuando el arco, en donde se mantendrá Agustín Marchesín.

