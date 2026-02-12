El golazo de Julián Álvarez en la paliza histórica de Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey

Atlético de Madrid hizo un primer tiempo perfecto contra Barcelona. El Colchonero se fue al descanso ganándole 4 a 0 al equipo de Hansi Flick, que sufrió todos los ataques en el Metropolitano. Julián Álvarez fue el encargado de estirar la goleada de los de Diego Simeone.

Cuando la primera mitad del encuentro llegaba a su fin, al Atleti le quedó un último ataque y lo hizo valer. Nahuel Molina Lucero desbordó a toda velocidad por la banda derecha, sacó un buscapié hacia la posición de Ademola Lookman, que descargó hacia atrás para que la Araña la mande a guardar.

El delantero argentino, que no venía atravesando su mejor momento futbolístico, controló con su pie derecho y sacó un misil al palo derecho de Joan García. De esta manera, el atacante surgido en River rompió una larga racha sin convertir.

El último gol de Julián Álvarez había sido el 9 de diciembre de 2025 contra el PSV por la Champions League. El atacante tuvo que esperar once partidos para volver a celebrar y se le dio justo en un encuentro que promete quedar en la historia.