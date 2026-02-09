Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

A mí me da la impresión de que Boca está tirando el semestre a la basura. Que Juan Román Riquelme está regalando este semestre de Copa de la Liga, de fase de grupos de Copa Libertadores de América, de inicio de Copa Argentina.

Boca no juega a nada. Me lo pregunté en el entretiempo, con el partido todavía 0-0: ¿A qué juega el Xeneize sin el Changuito Zeballos? Con él, que en este equipo es Neymar, juega a su imaginación.

Sin Zeballos, el equipo de Claudio Úbeda juega pura y exclusivamente a un córner de Leandro Paredes. Sí, hace prácticamente un año que Boca apuesta todo a un tiro de esquina.

Boca no tiene juego colectivo, Boca no tiene una idea, Boca no tiene funcionamiento. Me encantaría equivocarme porque Úbeda es un señor, un tipo bárbaro, pero creo que está regalando el semestre.

Históricamente, con los entrenadores interinos, llámese Úbeda, llámese Hubo Ibarra, llámese Mariano Herrón, el equipo de La Ribera no está a la altura de las exigencias.

Llegó Ángel Romero, llegó Santiago Ascacíbar, podrá venir Edwuin Cetré, podrá venir Benjamín Rollheiser, podrá gastar 12 palos en Alan Velasco y millones en otros jugadores, pero si no hay un técnico que haga jugar al equipo, como hoy hizo jugar Guillermo Barros Schelotto a Vélez, Boca no va a cortar la racha de tres años sin ser campeón.

