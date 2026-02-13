River hoy: números lapidarios para Gallardo, la reflexión de Juanfer y el enojo de D´Onofrio

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 13 de febrero de 2026, el día posterior a la caída ante Argentinos Juniors por 1 a 0 en el Estadio Diego Armando Maradona. La reflexión de Juanfer Quintero, el enojo de Rodolfo D´Onofrio, los números lapidarios de Marcelo Gallardo y la lesión de Juan Carlos Portillo.

Juanfer habló tras la derrota de River

Juan Fernando Quintero habló en zona mixta tras el compromiso ante el Bicho y expresó sus sensaciones tras una nueva derrota: “Creo que es difícil. Dimos ventaja y, bueno, nos cobraron. Creo que de alguna u otra forma ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que es dentro del juego. Y bueno, creo que no hay más palabras”.

Luego, siguió con la relación del equipo con Gallardo y se hizo cargo en nombre del plantel: “Gallardo siempre nos exige. Creo que quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuertes las primeras fechas. Ya la segunda fecha que perdemos; River no puede pasar esto [sic]. Y bueno, nosotros como jugadores nos hacemos cargo, realmente porque no estamos haciendo lo que realmente veníamos haciendo. Y bueno, el rival nos cobró, hizo un buen trabajo y, bueno, al final creo que este es el resultado”.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

En la misma línea, admitió que ‘el equipo está perdido’: “Bueno, esa es la sensación. Seguramente vamos a tener autocrítica. Y si está pasando eso, tenemos que corregir. Creo que ya no podemos perder más. Y bueno… River no está para esto”.

D´Onofrio, enojado por el arbitraje de Merlos

El ex presidente del Millonario vio la caída ante Argentinos Juniors por televisión y no dudó en pronunciarse públicamente. Dejando de lado el mal partido que estaba haciendo el club de sus amores, el directivo apuntó contra el colegiado luego de la tarjeta roja mostrada al Muñeco.

“Cansan ‘los malos’ arbitrajes“, soltó D’Onofrio, dejando en claro que, según su punto de vista, los jueces perjudicaron a River en más de una oportunidad. Su mensaje, publicado a las 22:10 en pleno entretiempo en La Paternal, tuvo miles de interacciones.

La racha adversa de Gallardo

River acumuló una nueva derrota y la crisis se incrementó. De los últimos 18 partidos que jugaron los de Núñez solamente ganaron 3, empataron 4 y perdieron 11.

LOS ÚLTIMOS 18 PARTIDOS OFICIALES DE RIVER

17/09/2025 | River 1 – 2 Palmeiras – Copa Libertadores

20/09/2025 | Atlético Tucumán 2 – 0 River – Torneo Clausura

24/09/2025 | Palmeiras 3 – 1 River – Copa Libertadores

28/09/2025 | River 1 – 2 Deportivo Riestra – Torneo Clausura

02/10/2025 | River 1 – 0 Racing – Copa Argentina

05/10/2025 | Rosario Central 2 – 1 River – Torneo Clausura

12/10/2025 | River 0 – 1 Sarmiento – Torneo Clausura

18/10/2025 | Talleres 0 – 2 River – Torneo Clausura

24/10/2025 | River 0 – 0 Independiente Rivadavia – Copa Argentina (derrota por penales)

02/11/2025 | River 0 – 1 Gimnasia (LP) – Torneo Clausura

09/11/2025 | Boca 2 – 0 River – Torneo Clausura

16/11/2025 | Vélez 0 – 0 River – Torneo Clausura

24/11/2025 | Racing 3 – 2 River – Torneo Clausura

24/01/2026 | Barracas Central 0 – 1 River – Torneo Apertura

28/01/2026 | River 2 – 0 Gimnasia (LP) – Torneo Apertura

01/02/2026 | Rosario Central 0 – 0 River – Torneo Apertura

07/02/2026 | River 1 – 4 Tigre – Torneo Apertura

12/02/2026 | Argentinos Juniors 1 – 0 River – Torneo Apertura

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Portillo, lesionado

Juan Carlos Portillo, que no había sumado minutos en lo que iba de 2026, ingresó en lugar de Aníbal Moreno, que había sufrido una molestia muscular. Tras estar un puñado de minutos en cancha, el volante disputó una pelota, apoyó mal su pierna y se tuvo que ir en camilla. El diagnóstico preliminar indica que sufrió la rotura del ligamento lateral, lo que le demandaría 4 meses de recuperación.

