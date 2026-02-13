River hoy: números lapidarios para Gallardo, la reflexión de Juanfer y el enojo de D´Onofrio

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 13 de febrero de 2026, el día posterior a la caída ante Argentinos Juniors por 1 a 0 en el Estadio Diego Armando Maradona. La reflexión de Juanfer Quintero, el enojo de Rodolfo D´Onofrio, los números lapidarios de Marcelo Gallardo y la lesión de Juan Carlos Portillo.
Juanfer habló tras la derrota de River
Juan Fernando Quintero habló en zona mixta tras el compromiso ante el Bicho y expresó sus sensaciones tras una nueva derrota: “Creo que es difícil. Dimos ventaja y, bueno, nos cobraron. Creo que de alguna u otra forma ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que es dentro del juego. Y bueno, creo que no hay más palabras”.
Luego, siguió con la relación del equipo con Gallardo y se hizo cargo en nombre del plantel: “Gallardo siempre nos exige. Creo que quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuertes las primeras fechas. Ya la segunda fecha que perdemos; River no puede pasar esto [sic]. Y bueno, nosotros como jugadores nos hacemos cargo, realmente porque no estamos haciendo lo que realmente veníamos haciendo. Y bueno, el rival nos cobró, hizo un buen trabajo y, bueno, al final creo que este es el resultado”.
Juanfer Quintero. (Foto: Getty).
En la misma línea, admitió que ‘el equipo está perdido’: “Bueno, esa es la sensación. Seguramente vamos a tener autocrítica. Y si está pasando eso, tenemos que corregir. Creo que ya no podemos perder más. Y bueno… River no está para esto”.
D´Onofrio, enojado por el arbitraje de Merlos
El ex presidente del Millonario vio la caída ante Argentinos Juniors por televisión y no dudó en pronunciarse públicamente. Dejando de lado el mal partido que estaba haciendo el club de sus amores, el directivo apuntó contra el colegiado luego de la tarjeta roja mostrada al Muñeco.
“Cansan ‘los malos’ arbitrajes“, soltó D’Onofrio, dejando en claro que, según su punto de vista, los jueces perjudicaron a River en más de una oportunidad. Su mensaje, publicado a las 22:10 en pleno entretiempo en La Paternal, tuvo miles de interacciones.
La racha adversa de Gallardo
River acumuló una nueva derrota y la crisis se incrementó. De los últimos 18 partidos que jugaron los de Núñez solamente ganaron 3, empataron 4 y perdieron 11.
LOS ÚLTIMOS 18 PARTIDOS OFICIALES DE RIVER
- 17/09/2025 | River 1 – 2 Palmeiras – Copa Libertadores
- 20/09/2025 | Atlético Tucumán 2 – 0 River – Torneo Clausura
- 24/09/2025 | Palmeiras 3 – 1 River – Copa Libertadores
- 28/09/2025 | River 1 – 2 Deportivo Riestra – Torneo Clausura
- 02/10/2025 | River 1 – 0 Racing – Copa Argentina
- 05/10/2025 | Rosario Central 2 – 1 River – Torneo Clausura
- 12/10/2025 | River 0 – 1 Sarmiento – Torneo Clausura
- 18/10/2025 | Talleres 0 – 2 River – Torneo Clausura
- 24/10/2025 | River 0 – 0 Independiente Rivadavia – Copa Argentina (derrota por penales)
- 02/11/2025 | River 0 – 1 Gimnasia (LP) – Torneo Clausura
- 09/11/2025 | Boca 2 – 0 River – Torneo Clausura
- 16/11/2025 | Vélez 0 – 0 River – Torneo Clausura
- 24/11/2025 | Racing 3 – 2 River – Torneo Clausura
- 24/01/2026 | Barracas Central 0 – 1 River – Torneo Apertura
- 28/01/2026 | River 2 – 0 Gimnasia (LP) – Torneo Apertura
- 01/02/2026 | Rosario Central 0 – 0 River – Torneo Apertura
- 07/02/2026 | River 1 – 4 Tigre – Torneo Apertura
- 12/02/2026 | Argentinos Juniors 1 – 0 River – Torneo Apertura
Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).
Portillo, lesionado
Juan Carlos Portillo, que no había sumado minutos en lo que iba de 2026, ingresó en lugar de Aníbal Moreno, que había sufrido una molestia muscular. Tras estar un puñado de minutos en cancha, el volante disputó una pelota, apoyó mal su pierna y se tuvo que ir en camilla. El diagnóstico preliminar indica que sufrió la rotura del ligamento lateral, lo que le demandaría 4 meses de recuperación.
