No se vio en TV: el desolado gesto de Gallardo luego del gol de López Muñoz a River

River volvió a decepcionar. Luego de un comienzo de 2026 con buenas actuaciones ante Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, los de Marcelo Gallardo cayeron feo ante Tigre por 4 a 1 en el Monumental y el pasado jueves la pasaron mal en La Paternal frente a Argentinos Juniors y acumularon una nueva derrota, en esta oportunidad por 1 a o con gol de Hernán López Muñoz, un talentoso futbolista formado en Núñez al cual no le dieron las oportunidades.

El panorama es desolador y si bien podría parecer exagerado ya que solamente son dos derrotas ante buenos equipos, la realidad es que la desidia se arrastra desde 2025. Gallardo tiene las herramientas para revertir la situación, pero sorprende que, con pocos partidos en el año, ya caiga en cambios drásticos que dan poca claridad, tanto en lo que respecta al esquema táctico como a los nombres propios.

La reacción de Gallardo al gol de López Muñoz

Si bien River no brillaba en La Paternal, el partido era de ida y vuelta. Hubo situaciones para los dos, pero los locales tenían el dominio del juego. A los 35 minutos del primer tiempo, luego de un pésimo despeje de Lucas Martínez Quarta, Viveros abrió para la izquierda y allí recibió absolutamente solo Hernán López Muñoz que condujo y definió cruzado.

Como era de esperar, producto de haberse formado en River, López Muñoz no gritó el gol. Por su parte, Marcelo Gallardo fue captado por las cámaras de ESPN y su reacción al gol no tiene desperdicio: literalmente no podía creer lo que habían hecho sus jugadores, ni el despeje amateur de Martínez Quarta ni tampoco la soledad con la que recibió López Muñoz. En reiteradas oportunidades realizó gestos con las manos y en su cara se podía ver la decepción.

Expulsión y pelea con Merlos

Pocos minutos después del gol de Hernán López Muñoz, Marcelo Gallardo se fue expulsado. En una jugada polémica que sucedió cerca del banco del Millonario, el Muñeco aplaudió irónicamente a Andrés Merlos, de muy mala actuación en La Paternal y vio la roja. En el entretiempo, Gallardo increpó al árbitro y tuvieron que sperarlos.

