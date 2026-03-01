El jueves 26 de febrero de 2026 será difícil de olvidar en el mundo River. Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo y los hinchas se manifestaron como hacía años no lo hacían: ovaciones para el entrenador más ganador de la historia del club y una reprobación histórica contra los jugadores.

Quedó claro que Marcelo Gallardo falló más de los que acertó en su segundo ciclo, pero así y todo jamás fue cuestionado públicamente por los hinchas. Los jugadores quedaron señalados y algunos tendrán la difícil misión de redimirse con los fanáticos.

Por su parte, Marcelo Galardo no pudo superar a Ángel Labruna en un récord que le sigue perteneciendo a la leyenda: ser el entrenador de River con mayor cantidad de partidos dirigidos. El Feo acumuló 528 en sus tres ciclos en los que obtuvo seis títulos, entre ellos el Metropolitano de 1975, que cortó una racha de 18 años sin títulos.

Marcelo Gallardo quedó solamente a 18 encuentros de igualar a Angelito: en sus dos ciclos fueron 510 partidos dirigidos. En sus dos ciclos, el Muñeco obtuvo nada más y nada menos que 14 títulos, entre los que se destacan las Libertadores de 2015 y 2018. Cabe destacar que nacido en Merlo podría superarlo a Angelito en caso de tener un tercer ciclo en Núñez, algo que pareciera ser sumamente probable.

Los 5 entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de River

1- Ángel Labruna | 528 partidos en tres ciclos

2- Marcelo Gallardo | 510 partidos en dos ciclos

3- José Minella | 440 partidos en dos ciclos

4- Ramón Díaz | 368 partidos en tres ciclos

5- Daniel Passarella | 323 partidos en dos ciclos

Los hinchas del Millonario homenajearon a Gallardo en su último partido como DT de River en su segundo ciclo. (Foto: Getty).

