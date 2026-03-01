Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Marcelo Gallardo no superó a Ángel Labruna en un récord de la historia River

El Muñeco concluyó su segundo ciclo en el Millonario el pasado jueves en la victoria por 3 a 1 ante Banfield en el Monumental.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

El jueves 26 de febrero de 2026 será difícil de olvidar en el mundo River. Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo y los hinchas se manifestaron como hacía años no lo hacían: ovaciones para el entrenador más ganador de la historia del club y una reprobación histórica contra los jugadores.

Quedó claro que Marcelo Gallardo falló más de los que acertó en su segundo ciclo, pero así y todo jamás fue cuestionado públicamente por los hinchas. Los jugadores quedaron señalados y algunos tendrán la difícil misión de redimirse con los fanáticos.

Por su parte, Marcelo Galardo no pudo superar a Ángel Labruna en un récord que le sigue perteneciendo a la leyenda: ser el entrenador de River con mayor cantidad de partidos dirigidos. El Feo acumuló 528 en sus tres ciclos en los que obtuvo seis títulos, entre ellos el Metropolitano de 1975, que cortó una racha de 18 años sin títulos.

Marcelo Gallardo quedó solamente a 18 encuentros de igualar a Angelito: en sus dos ciclos fueron 510 partidos dirigidos. En sus dos ciclos, el Muñeco obtuvo nada más y nada menos que 14 títulos, entre los que se destacan las Libertadores de 2015 y 2018. Cabe destacar que nacido en Merlo podría superarlo a Angelito en caso de tener un tercer ciclo en Núñez, algo que pareciera ser sumamente probable.

Los 5 entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de River

  • 1- Ángel Labruna | 528 partidos en tres ciclos
  • 2- Marcelo Gallardo | 510 partidos en dos ciclos
  • 3- José Minella | 440 partidos en dos ciclos
  • 4- Ramón Díaz | 368 partidos en tres ciclos
  • 5- Daniel Passarella | 323 partidos en dos ciclos
Los hinchas del Millonario homenajearon a Gallardo en su último partido como DT de River en su segundo ciclo. (Foto: Getty).
Publicidad
Los futbolistas que ya habría elegido Escudero para la primera formación de River post Gallardo

ver también

Los futbolistas que ya habría elegido Escudero para la primera formación de River post Gallardo

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo finalizó su segundo ciclo en River el jueves 26 de febrero de 2026.
  • Ángel Labruna mantiene el récord histórico con 528 partidos dirigidos en el club.
  • El entrenador Marcelo Gallardo alcanzó los 510 partidos y obtuvo 14 títulos en total.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo
River Plate

Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River
River Plate

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club
River Plate

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s
River Plate

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo