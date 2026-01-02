Santos pierde la única ventaja que tenía sobre Boca para negociar con Marino Hinestroza

Desde hace semanas que está todo prácticamente pactado para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Sin embargo, pasan los días y no se liman las últimas pequeñas asperezas con Atlético Nacional para sellar el acuerdo y satisfacer a todas las partes implicadas. En ese contexto incierto, Santos acaba de darle una buena noticia…

La última novedad es que el conjunto de Medellín pretende quedarse con un % de futura venta, para tener otro ingreso económico en un futuro no tan lejano. Sorprendidos por este pedido de última hora que llegó desde Colombia, los dirigentes del Xeneize lo rechazaron pero ofrecieron otra solución: incluir la deuda por Jorman Campuzano, que asciende a los 850.000 dólares.

Lo cierto es que ahora Santos perdió su única ventaja ante Boca: lo económico. Aunque es obvio que su poderío es mayor, atraviesa una crisis que ya empezó a tener consecuencias. Tal es el contexto, que Alfredo Morelos se consideró jugador libre por severos incumplimientos de pagos que tuvo la institución brasileña con el futbolista que estaba a préstamo por 18 meses.

El último año y medio el centrodelantero vistió la camiseta de Atlético Nacional en condición de cedido y ahora debía regresar al club dueño de su pase. Sin embargo, la pésima gestión financiera llevó al futbolista a declararse agente en libertad de acción por falta de pagos. Lejos de estar conforme, Santos llevó el caso a la FIFA para que continúe siendo el propietario de su ficha.

Esta cuestión le hizo perder muchísimo terreno a Santos, que era el único competidor de Boca por Hinestroza. De esta manera, ya que no cumplieron las obligaciones con el jugador que representaba a Atlético Nacional, el elenco colombiano optaría por acelerar las negociaciones con el Xeneize y así asegurarse un sustancial beneficio que le traerá la venta del extremo de 23 años.

Marino Hinestroza, el nombre por el que Boca insiste para que sea su primer refuerzo en 2026.

Cabe recordar que el acuerdo entre los gigantes de Sudamérica para el inminente traspaso de Hinestroza consta de un monto que ronda los 5 millones de dólares. A eso habría que sumarle la cuestión que destrabe las tratativas correspondientes, ya sea un % de futura venta, incluir la deuda por Campuzano o algún otro ítem que deje satisfecho a ambos conjuntos involucrados.

