Pese a las 14 inhibiciones de FIFA, San Lorenzo va por una figura del fútbol argentino que quisieron Boca y Racing

Mientras transita una crisis institucional sin precedentes, el Ciclón empieza a planificar el mercado de pases de cara al 2026.

Por Nahuel De Hoz

Ignacio Vázquez, defensor de Platense.
Inmerso en una crisis institucional sin precedentes, San Lorenzo también pone el foco en el mercado de pases venidero. Aunque todavía debe resolver las 14 inhibiciones impuestas por la FIFA y el incierto futuro de Marcelo Moretti como presidente de la institución, está detrás de una verdadera figura del fútbol argentino que fue pretendida por Boca y Racing a mediados del 2025.

El elenco que comanda tácticamente Damián Ayude terminó el año de muy buena manera en cuanto a lo futbolístico, si se tienen en cuenta los incontables problemas del lado externo de la cancha. Además, ya sabe que debe afrontar la inminente salida de Jhohan Romaña y posiblemente Gastón Hernández también sea vendido para recolectar dinero y así saldar varias deudas.

Lo cierto es que de cara al 2026, San Lorenzo quiere a Ignacio Vázquez. El zaguero central que salió campeón con Platense del Torneo Apertura, es el apuntado por el entrenador para reforzar una zona sensible del campo de juego y que se sabe con antelación que sufrirá bajas de peso. Sin embargo, las inhibiciones de la FIFA son el primer desafío para llevarlo a cabo.

Nacho Vázquez, capitán de Platense, con el trofeo del Torneo Apertura 2025.

Para saldar las 14 deudas que debe pagar obligatoriamente para poder incorporar, el Ciclón necesita destinar poco más de 4 millones de dólares. Aunque el número suene elevado para el presente del Matador, se estima que dicho monto sea cosechado únicamente por la salida de Romaña a Arabia Saudita, que imaginan puertas adentro que se dará en estos días.

Una vez eliminado el impedimento actual, San Lorenzo iría por Nacho Vázquez y tendría un as bajo la manga: Tomás Silva. El lateral izquierdo formado en las divisiones inferiores está a préstamo en el Calamar y su contrato vence a fin de año. Sin embargo, los de Vicente López harían uso de la opción de compra de 400.000 dólares por la mitad de su pase, lo que sería un punto a favor.

Tomás Silva, defensor de San Lorenzo, a préstamo en Platense. (@tomisilvaa_)

Es por eso que el defensor confeso hincha fanático de San Lorenzo podría convertirse definitivamente en jugador de Platense y eso facilitaría las tratativas para que Vázquez vista la camiseta azulgrana. De todas formas, el pésimo presente económico que atraviesa el club puede ser un punto negativo a la hora de las negociaciones, pero el reciente llamado de Ayude sería la clave.

DATOS CLAVE

  • San Lorenzo está interesado en el zaguero central Ignacio Vázquez, capitán de Platense y reciente campeón del Torneo Apertura 2025. Vázquez fue pretendido por Boca y Racing a mediados de 2025.
  • El club enfrenta una crisis institucional sin precedentes y debe resolver 14 inhibiciones impuestas por la FIFA para poder incorporar jugadores. Esto requiere un desembolso de poco más de 4 millones de dólares.
  • El club podría usar la situación de Tomás Silva a su favor. El lateral izquierdo, formado en San Lorenzo, está a préstamo en Platense, que tiene la opción de compra por 400.000 dólares (la mitad de su pase). Si Platense ejerce la opción, esto podría facilitar las negociaciones por Vázquez.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

