Si bien uno de los objetivos de Martín Demichelis al llegar a River era darle lugar a varios juveniles que venían pidiendo pista en la reserva, esto no se pudo dar por la cantidad de jugadores que tiene a disposición y varios se fueron a préstamo buscando minutos.

Uno de los jugadores que intentó crecer fuera de River fue Flabian Londoño Bedoya, quién tras un año en Arsenal, se prepara para buscar su lugar en el Millonario después de irse al descenso con los de Sarandí una vez que pegue la vuelta.

Debido a que el Viaducto no tiene opción de compra por el pase del colombiano, el jugador de 23 años de edad tendrá una nueva oportunidad de quedarse a pelear un puesto en el equipo de Martín Demichelis tras la posibilidad que tuvo en enero de este 2023.

Lejos del rendimiento que se esperaba de él en Arsenal, la realidad para Lodoño indica que tendrá que pelear muy de atrás para permanecer en el club. Sin embargo, los posibles cambios en el plantel le podrían dar una oportunidad.

El rendimiento de Londoño Bedoya en Arsenal

Con un rendimiento que fue de mayor a menor, Londoño Bedoya comenzó siendo titular en la campaña que mandó al descenso a Arsenal para terminar la temporada alternando entre el once inicial y el banco de suplentes en reiteradas ocasiones.

Con 29 partidos disputados en total, el colombiano surgido del Millonario apenas pudo convertir dos goles en Arsenal; frente a Unión y Defensa y Justicia, y fue expulsado en uno de estos ya que en el festejo se sacó la camiseta estando amonestado.

Es importante destacar que, de estos 29 encuentros, Londoño Bedoya fue titular en 21 partidos de Arsenal e ingreso desde el banco de suplentes en los 8 restantes. Además, en esta Copa de la Liga ni siquiera fue convocado para cuatro encuentros.

¿Qué será del futuro de Flabian Londoño Bedoya?

Si bien no hay opción de compra por el delantero, desde la dirigencia de River no verían con malos ojos que el colombiano renueve su préstamo con Arsenal para ganar confianza y rodaje en la Primera Nacional. Sin embargo, aún faltando dos meses para el final del año, los de Sarandí no se han expresado al respecto.

Por este motivo, el futuro de Londoño Bedoya parece ser una incógnita que comenzará a revelarse una vez que el colombiano vuelva al Millonario en el enero del próximo año. Lo cierto es que, en caso de no salir a préstamo, Demichelis lo llevaría a la pretemporada.

Los juveniles que Demichelis tendría en cuenta para la temporada 2024

Así como Londoño Bedoya son varios los juveniles que retornaran a River de cara a la próxima temporada del fútbol argentino. De estos el DT analizaría caso por caso para definir con quien se queda. Sin embargo, entre los que vuelven y los jugadores de reserva, Demichelis ya tendría un panorama claro.

En primer lugar, uno de los que volvería al plantel tras su paso por Huracán es Franco Alfonso. Si bien el mismo firmó un contrato hasta diciembre del 2024 desde River pusieron una clausula de repesca y la misma sería activada si el Globo pierde la categoría.

El caso de Felipe Peña Biafore es similar al de Alfonso. Aunque Lanús se lo llevó en junio por 18 meses, River puso una cláusula de repesca para diciembre y Demichelis podría solicitarlo para que vuelva al club a pelear un puesto en el plantel.

Finalmente se debe hablar de los juveniles que ya están en River. En Primer lugar se debe remarcar que Claudio Echeverri comenzaría a tener minutos durante la temporada 2024 tras un año trabajando con el plantel de primera mientras que Franco Lavagnino se transformaría definitivamente en el tercer arquero del equipo.