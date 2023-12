VIDEO | No se vio: el fuerte cruce entre Demichelis y Farré en pleno River vs. Belgrano

Aunque sigue sin encontrar un rendimiento a la altura del que durante la primera mitad del año lo alzó sin discusiones como el mejor equipo del fútbol argentino, River supo sufrir y sacar su boleto a las semifinales de la Copa de la Liga gracias a un gol de Facundo Colidio, primero para él en el club, en el cuarto minuto de adición, para superar 2-1 a Belgrano en Córdoba.

El equipo cordobés diseñó un plan para anular las mejores virtudes del Millonario que dio resultados durante largos pasajes del encuentro, especialmente en un primer tiempo en que no concedió espacios y generó frustración en el equipo que conduce Martín Demichelis. Tal vez como producto de esa tensión con la que se desarrolló el encuentro, los dos entrenadores tuvieron un cruce poco amistoso durante el desarrollo de esa primera mitad.

El propio Sebastián Zunino, que ofició de cuarto árbitro en Córdoba, tuvo que frenar a Demichelis cuando hacía un reclamo airoso mirando y señalando a Guillermo Farré, entrenador de Belgrano que lejos de ignorar a su colega se prendió en una breve discusión a metros de distancia, que por fortuna no pasó a mayores.

En el complemento llegarían las emociones, porque River logró abrir el marcador a los 16 minutos con un cabezazo de Salomón Rondón. Pero Belgrano lo igualó cuando faltaban poco menos de diez minutos para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario, con la firma de su goleador Lucas Passerini. Pareció que la definición del nuevo semifinalista debería decidirse desde el punto de penal, pero en el cuarto minuto de adición fue Facundo Colidio el encargado de dar el triunfo y la clasificación al Millonario.

Demichelis terminó felicitando a Belgrano

Más allá de su encontronazo con Guillermo Farré, el entrenador del Millonario terminó destacando el trabajo de Belgrano en el encuentro. “Estamos a fin de año, los rivales nos analizaron y vemos cómo contrarrestar. Felicito a Belgrano que nos hizo un partido de igual a igual, difícil e incómodo. Lo buscamos hasta el final a pesar de las formas, en el mata-mata hay que ganar, se ganó y estoy tranquilo“, señaló Demichelis en conferencia de prensa.

Y explicó: “Siempre hay cosas por corregir, aún en el triunfo y el éxito. No estoy en el mejor de los momentos para hacer el análisis, lo haré puertas cerradas y adentro en las próximas horas. Hoy nos costó, pero se dio el partido que esperábamos. No de ahora, históricamente Belgrano acá en Córdoba dificultó y me alegro que lo hayamos sacado adelante”.

¿A qué equipo enfrentará River en semifinales?

El rival del Millonario en las semifinales de la Copa de la Liga será Rosario Central, que tras igualar 2-2 ante Racing en un partido al que le sobraron emociones, terminó imponiéndose en la definición desde el punto de penal. El encuentro podría disputarse el viernes 8 o el sábado 9 de diciembre, fecha que se fijó para el desarrolló de las semis.

¿Cuáles son los otros clasificados?

Los otros dos semifinalistas, que se enfrentarán entre sí, son Platense y Godoy Cruz. El Calamar se impuso en los penales a Huracán tras igualar 1-1 en el tiempo de juego reglamentario, mientras que El Tomba también recurrió a la definición desde los doce pasos para avanzar, tras una igualdad sin goles.