"Daddy Scaloni": el desopilante like del DT de la Selección Argentina

En la Selección Argentina todo es clima festivo tras ganar el Mundial de Qatar y esta Navidad tuvo un condimento especial por la consagración de la Albiceleste. Los jugadores tuvieron la oportunidad de encontrarse con los hinchas tanto en la caravana en Buenos Aires como en sus respectivos pueblos natales.

Lionel Scaloni es un ejemplo de ello. El DT volvió a Pujato a saludar a sus seres queridos y se quedó en el país para pasar las fiestas. Aquel 25 de diciembre, el entrenador se mostró activo en redes sociales retuiteando un posteo que le dedicó la cuenta oficial de la Selección y, más tarde, un like suyo trascendió entre los hinchas.

Tras la viralización de un video de Scaloni y Aimar en pleno festejo, fundidos en un abrazo, una usuaria le puso picante a una historia de "amor" que nació desde los fanáticos. "¿Son mis ganas o como que daddy Scaloni le hace una mini apoyeta a papa Aimar?", escribió @Vicounce en Twitter.

A propósito o no, Scaloni le dio "me gusta" a ese tuit y hasta la tarde de este 28 de diciembre todavía no lo quitó. Los hinchas todavía se siguen riendo de esta "novela" que, seguramente, a Lionel también le habrá causado mucha gracia.