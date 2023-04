Nicolás Marcipar es un chico que viene jugando muy bien y ya es tenido en cuenta por las juveniles argentinas. Sus papás nacieron en Santa Fe pero cuando su papá consiguió una beca de ingeniería en Europa, no dudo en trasladarse a Barcelona y radicarse ahí.

En 2001 formó su propia empresa, en 2007 Muriel, su esposa, dio a luz a mellizos. Y así fue como nacieron Paula y Nicolás. Son catalanes pero de ascendencia argentina. Nico destacó desde muy chico en el fútbol. Primero en el FC Sant Cugat Esports de una liga catalana y después llamó la atención del Fútbol Club Barcelona.



Con ascendencia argentina, este atacante zurdo en épocas de Lionel Messi no hacía más que ilusionar. Pero no era delantero. Jugaba de lateral izquierdo con mucha proyección e incluso gol. Juega en el club desde la temporada 18/19 y busca cumplir su sueño: jugar en primera división del club. Tiene apenas 16 años y un largo recorrido que hacer.



Es hincha de Unión de Santa Fe, ya fue convocado al sub 15 de Diego Placente y, en este año de mundiales juveniles, tal vez lo veamos presente. ¿Será?

QUIÉN ES NICOLÁS MARCIPAR, LA JOYA DEL BARCELONA QUE ILUSIONA A ARGENTINA