Durante los últimos años, la Selección Argentina ha comenzado con un proceso de transformación y el elegido para llevar las riendas fue Lionel Scaloni. El DT asumió sin experiencia previa en el fútbol como entrenador y, desde sus inicios, decidió darle lugar a una nueva camada de jugadores que rodearon -y muy bien-a figuras históricas como Lionel Messi, Ángel Di María y Sergio Agüero. Vaya si dio resultado: después de 28 años, la Albiceleste grito campeón tras vencer a Brasil en la Copa América 2021.

Los años anteriores al nuevo proceso comandado por Scaloni no fueron fáciles. Jorge Sampaoli se despidió luego de un catastrófico Mundial de Rusia en 2018, donde el milagroso gol de Marcos Rojo ante Nigeria extendió la estadía del seleccionado en la Copa hasta que Francia terminó con la agonía. Uno de los protagonistas de aquel Mundial habló este mediodía en ESPN F12 y contó su actual experiencia lejos de la pelota.

Cuando uno piensa en Rusia 2018, rápidamente se le vienen a la cabeza distintas situaciones de aquella travesía por oriente. Entre ellas seguramente esté el error garrafal de Willy Caballero ante Croacia, que culminó con el gol de Ivan Perisic y, posteriormente, con un 4-0 por parte de los europeos en la fase de grupos. En 2020, el arquero campeonó con el Chelsea en la UEFA Champions League y escaló hasta la cima del continente, pero la realidad lo encuentra como agente libre y en busca de un club para seguir jugando.

"Llevo unos meses sin club. Estoy manteniéndome, entrenando y tratando de estar bien para ver si surge algo en cualquier momento, porque soy jugador libre y puede pasar en cualquier momento. Si no será en enero, ya que a muchos de los clubes les surge este tipo de inconvenientes y esperamos encontrar algo bueno para seguir jugando y seguir haciendo lo que más me gusta", declaró Caballero junto a Christian Martin en ESPN F12.

El arquero aún se ilusiona con volver a jugar profesionalmente, pero reveló los motivos por los que cree que hoy está sin club. "Creo que mi edad a lo mejor asusta a los clubes. Después del año de pandemia, muchos equipos prefieren apostar o aferrarse a jugadores jóvenes que les puedan retribuir el dinero en pocos años. Hoy estoy donde estoy y no bajé los brazos todavía. Espero tener un poquito más de suerte para que en este mercado se abra una oportunidad", señaló. Además, Caballero ve su futuro en el viejo continente y no tiene planes para volver a Sudamérica. "Quiero quedarme en Europa. Tengo a mis hijas estudiando cerca y no quiero irme lejos", concluyó.