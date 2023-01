Tras la eliminación en el Sudamericano, el presidente de la AFA tendrá una reunión con el entrenador. "No creo que siga", declaró el Jefecito apenas terminó el partido.

Luego del golpazo recibido en Colombia por la eliminación del Sudamericano Sub 20, Javier Mascherano puso seriamente en duda su continuidad como entrenador en Argentina. "No creo", fue su respuesta cuando le preguntaron si pensaba seguir en el cargo. Duro.

Más allá de las opiniones, hay una realidad: el equipo no logró cumplir con las expectativas desde el funcionamiento y mucho menos desde los resultados. Es por eso que, apenas regresen al país, habrá reunión entre el DT y Claudio Tapia. Según el periodista Gastón Edul, el presidente de la AFA tiene una postura.

"Todavía no hay renuncia oficial de Javier Mascherano. Va a tener charlas con Tapia en Buenos Aires. El presidente de AFA quiere que siga", reveló el corresponsal en su cuenta de Twitter. Será clave lo que suceda en las oficinas entre Chiqui y el entrenador.

+ Las declaraciones de Mascherano, con sabor a despedida

"No hay demasiado que pensar, más que nada quiero agradecerles a todos. Al presidente de la AFA por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores, los hemos molestado mucho… No tengo mucho para decir, no hay excusas", declaró Masche.

Y agregó: "Muy agradecido por la oportunidad. He fallado y tengo que reconocerlo. Seguramente hablaré con Tapia, tengo una relación espectacular con el presidente y con todos”. A esperar.