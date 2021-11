¡Hola, Qatar! La Selección Argentina se metió en la próxima cita mundialista tras la igualdad frente a Brasil y porque Ecuador derrotó 2-0 a Chile, en Santiago, y el combinado dirigido por Lionel Scaloni obtuvo un pasaje al certamen más importante del mundo.

Después del desahogo, donde Argentina obtuvo un récord en la historia del seleccionado, ya que es la primera vez que se clasifica a la Copa del Mundo en la fecha 13, los futbolistas celebraron a través de sus redes sociales.

En sus cuentas de Instagram, tanto Lautaro Martínez y Nicolás Domínguez compartieron una foto donde celebraron la obtención del pasaje hacia el Mundial, donde los dirigidos por Scaloni buscarán obtener el certamen en lo que serán 36 años del último título mundialista en México 1986.

Pero no solo quedó en una foto a través de Instagram, sino que también Rodrigo De Paul aprovechó a compartir un video en donde se vio al plantel argentino dentro del vestuario, abrazados y cantando "el que no salta, no va a Qatar".