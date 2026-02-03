A meses del Mundial, debutó en Europa la joya japonesa que nació en España y puede jugar para Argentina

A simple vista, su nombre remite directamente a Oriente. Sin embargo, detrás de esa apariencia de joven promesa nipona, se esconde sangre argentina que podría sumarle un nuevo capítulo a la saga de los Europibes de Selección. El mismo fue escrito por Niko Takahashi, quien a sus 20 años hizo su debut con la camiseta del Almere City en la segunda división de los Países Bajos.

Aunque en Argentina pueda resultar un nuevo caso, Takahashi es un viejo conocido para los buscadores de talentos de AFA. Su historia comenzó en Cataluña, producto de la unión entre la japonesa Kaori y el platense Federico Cendagorta, quien se exilió en España en 1976. Y sí, esa mezcla cultural habilita al juvenil a representar a tres naciones, siendo el elenco argentino la única camiseta que todavía no utilizó.

Sin embargo, Niko no pasó lejos del radar albiceleste. El público argentino pudo verlo de cerca en el Mundial Sub-20 de 2023, donde fue el local más inesperado. En el Estadio Único de La Plata, ciudad de la que es oriundo su padre, mientras jugaba para Japón, una tribuna entera de familiares platenses lo alentaba con camisetas que llevaban su nombre.

Niko Takahashi jugó el Mundial Sub 20 de 2023 con Japón (@olivefooty).

ADN y formación de La Masía

Niko pasó gran parte de su formación en las inferiores del Barcelona, compartiendo pasillos con las joyas que hoy brillan en el primer equipo culé. Tiempo atrás él mismo supo integrar ese mote: su proyección fue tan alta que el diario The Guardian lo incluyó entre las 60 mejores promesas del mundo (categoría 2005).

Con la intención de despegar a nivel profesional, Takahasi decidió pasar al Cereso Osaka de Japón, donde dio sus primeros pasos profesionales. Al poco tiempo regresó a Europa a préstamo para foguearse en el fútbol neerlandés y comenzar a asentarse en el Viejo Continente.

El sueño de la Albiceleste sigue vivo

Aunque ya vistió las camisetas de España (Sub-16) y Japón (donde es pieza clave en las juveniles), el reglamento de la FIFA le permite a Takahashi cambiar de federación por sus raíces paternas, siempre y cuando no dispute partidos oficiales con la selección mayor nipona.

Niko Takahashi durante su paso por La Masía (@lamasiapolska).

Ante la posibilidad albiceleste, el propio jugador reconoció en su momento el orgullo que siente por sus raíces argentinas y la influencia de su padre en su pasión por el fútbol. Sin embargo, su familia prefiere mantener la calma. “Siempre digo que hay que vivir el momento y el presente. El presente y la realidad es que Japón está apostando por él, lo que me tiene muy contento“, expresó tiempo atrás su padre, en diálogo con Tyc Sports.

Por el momento, Niko se enfoca en afianzarse en el fútbol neerlandés, pero la sombra argentina sigue presente. Lo cierto es que el “Samurái platense” ya empezó a rodar en Europa.

