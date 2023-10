De Paul dejó una frase para que Messi no deje nunca la Selección Argentina: "Lo mismo que hace 20 años..."

Rodrigo De Paul, uno de los emblemas del ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, valoró la actuación del equipo para el triunfo 2-0 sobre Perú en Lima, por la cuarta jornada de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, y también el rendimiento de Messi en su regreso a la titularidad para aportar los dos goles de la noche.

En relación al capitán, de quien siempre se muestra muy cerca tanto dentro como fuera de la cancha, dejó incluso una frase como para que piense muy seriamente si realmente va a dejar de defender la celeste y blanca después de la Copa América que se disputará el año próximo en Estados Unidos. “No hay palabras para describirlo a Leo. Está muy feliz y nosotros también”, empezó diciendo.

Y agregó: “Parece que no le pasan los años. Es el único que sigue haciendo lo mismo que hace 20 años. Se cumplieron 19 años del día que debutó y sigue haciendo lo mismo, sigue demostrando y rompiendo récords. Para nosotros es un placer tenerlo. Hoy lo volvimos a disfrutar y ojalá que le quede mucho tiempo más”.

La referencia de Rodrigo De Paul tuvo que ver con que el pasado 16 de octubre se cumplieron 19 años desde el debut de Lionel Messi en Primera División, defendiendo la camiseta del Barcelona con 17 años y nada menos que en el Derbi de la ciudad ante el Espanyol, en Montjuic. A falta de ocho minutos para finalizar el partido, Frank Rijkaard dispuso su ingreso al terreno de juego para reemplazar al portugués Deco, que había sido el autor del gol de la victoria. De allí en adelante, Messi se convirtió en el futbolista que más veces defendió la camiseta del equipo culé, con 778 partidos y una historia repleta de títulos y goles.

El rendimiento de Argentina

Más allá de la actuación individual de Lionel Messi, Rodrigo De Paul hizo una evaluación positiva del funcionamiento de conjunto que Argentina tuvo ante Perú. “Creo que es un tema de mentalidad sobre todas las cosas. La bajada de línea de los líderes y obviamente la representación a un país entendiendo que la manera de seguir respetando lo que hemos conseguido es esta. No bajar nunca la línea de juego, la intensidad y seguir intentando, sobre todo, hacer felices a los argentinos“, manifestó.

El desgaste

En relación al costo físico que tuvo para el equipo la doble fecha de Eliminatorias de octubre, Rodrigo De Paul opinó que no fue excepción sino una constante por la manera en que se disputan los partidos en Sudamérica. “Yo creo que todos los partidos de Eliminatorias son muy desgastantes, mentalmente y físicamente. También hay un calendario en nuestros clubes que nos hace jugar muy seguido y la acumulación de minutos no es fácil. Por eso siempre es importante aprovechar los momentos de descanso. Son muchos viajes, tuvimos un viaje largo a Perú y no es fácil. Por ahí la gente ve solo lo que el equipo hace adentro de la cancha, pero creo que la representación de este plantel va mucho más allá de lo que podamos lograr en 90 minutos“, aseguró.

¿Cuáles son los próximos compromisos de Argentina?

En noviembre, la Selección Argentina deberá afrontar dos partidos de alta complejidad por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL. El 16 recibirá a Uruguay en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba y el 21 visitará a Brasil en Río de Janeiro.