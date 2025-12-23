Con motivo del tercer aniversario de la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia que se cumplió este 18 de diciembre, el medio de comunicación L’Equipe realizó una transmisión en su canal de YouTube para, por un lado, refrescar lo que fueron los apasionantes 120 minutos y la tanda de penales en aquella tarde noche en el Estadio Icónico de Lusail, y por el otro, para plantear qué sucedería si se volvieran a ver las caras, en este caso, en la definición del Mundial 2026.

En total fueron 8 columnistas los que debatieron sobre este tema, en donde también opinaron y exteriorizaron sus sensaciones, no solo por el resultado del partido, sino también por lo que fueron los festejos de los jugadores de la Scaloneta, un acto que fue bastante criticado por aquel entonces tanto en Francia como en otros puntos del planeta.

Y entre los que emitieron su comentario estuvo Djibril Cissé, actualmente panelista, que por entonces conformó el grupo que representó a la Selección de Francia en las Copas Mundiales de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Fue él el que lanzó los comentarios más picantes en contra de la Selección Argentina.

”Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, expresó el exjugador del Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, entre otros clubes. Además, de frente a un posible cruce en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, añadió: ”Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”.

Por otro lado, sin ánimos de bajarle el tono a la polémica ni mucho menos, rememoró la situación de Enzo Fernández en el Chelsea, luego de la transmisión que el mediocampista hizo a través de su cuenta de Instagram de los festejos del combinado nacional por la obtención de la Copa América, en la que algunos de los integrantes del equipo entonaban un canto en el que mencionaban a los futbolistas franceses: ”No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”.

El resto de los panelistas dejaron en claro que en Francia tienen sed de revancha

El contenido realizado por el periódico L’Equipe dejó en claro que en Francia están con la sangre en el ojo por lo que fue aquella Final del 18 de diciembre del 2022 en Qatar. Tanto es así, que en la transmisión se pudo escuchar que desean ”conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial”.

Publicidad

Publicidad

ver también Advertencia para Argentina en la previa del Mundial 2026: ”Argelia es la favorita”

ver también Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

Además, subrayaron que hay ”2 o 3 cuentas pendientes que saldar con Argentina” y que esperan a la Albiceleste el ”19 de julio en Nueva York”, la fecha pautada por la FIFA para la Final de la Copa del Mundo 2026.

En síntesis