“Hicimos un poco de trampa”: La confesión de Michel Platini a 28 años de la consagración de Francia en el Mundial 1998

En unos cuantos meses se cumplirán 28 años del Mundial 1998, aquel donde Francia se impuso como local y goleó a la Brasil de Ronaldo y Romário en la final, una Brasil que tranquilamente pudiera haber logrado un tricampeonato del mundo en esa era. Sin embargo, Michel Platini finalmente reveló un detalle que había mantenido oculto sobre aquella definición.

El tres veces ganador del Balón de Oro, expresidente de la UEFA y vicepresidente de FIFA durante la era de Joseph Blatter, hoy está cumpliendo una sanción que lo mantiene apartado del fútbol. No obstante, por aquel entonces servía como embajador de la FIFA y organizador del torneo, y tiempo atrás dio a conocer que el sorteo de aquel torneo fue manipulado.

Lennart Johansson comandó la organización de aquella copa del mundo. A su lado, Sepp Blatter.

¿El motivo? Allanar el camino de Brasil y Francia para encontrarse en una eventual final. Algo similar a lo que pasó ahora con Argentina y España, pero que en aquellos tiempos no formaba parte del reglamento. “Francia vs. Brasil era la final soñada de todos”, destacó Platini. “Hicimos algunas pequeñas travesuras, un poco de trampa, para ver una final entre Francia y Brasil“, reconoció.

Michel Platini reveló detalles inéditos de aquel Mundial 1998.

El truco consistió en, de forma bastante sutil, separar a Francia y Brasil en grupos en los que, de terminar primeros, no se enfrentarían a la final. Los galos, como organizadores, formaron parte del Grupo A, y Brasil salió “sorteada” como cabeza de serie del Grupo C. Cabe destacar que, si alguna de las dos no ganaba su grupo, el amaño no hubiera servido de nada.

Francia vs. Brasil terminó siendo la final del Mundial 1998

Las cosas resultaron dándose como Platini y la organización había imaginado: Francia ganó su grupo ante Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita; y Brasil cumplió con su parte, superando a Marruecos, Noruega y Escocia. Allí ya quedaron en lados opuestos de la llave de mano a mano, obligando a que la final sea el único punto donde podrían encontrarse.

Y así se fue dando; Francia dio cuenta de Paraguay, Italia -por penales- y Croacia, mientras que Brasil acabó con los sueños de Chile, Dinamarca y Países Bajos -por penales-. El Stade de France, entonces, fue donde se encontraron para una definición que prometía quedar en la historia.

Brasil y Francia finalmente se enfrentaron en la definición de aquel torneo.

Y quedó, aunque no por los motivos esperados. Lejos de ser un encuentro competitivo entre la última campeona del mundo, con figuras como Ronaldo, Cafú o Roberto Carlos y el local, comandado por Deschamps, Zidane y Djorkaeff, Francia dominó a Brasil y lo goleó por 3 a 0, para levantar la que por entonces fue el primer título de su historia a nivel mundial.

