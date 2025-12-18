El gran aporte de Boca: tras la consagración del PSG, Argentina sigue en la cima de la Copa Intercontinental

La última vez que un equipo afiliado a la AFA levantó la Copa Intercontinental fue hace más de 20 años. No obstante, Argentina sigue siendo el país con más campeones del certamen que entre 1960 y 2004 otorgó el título de campeón del mundo a nivel clubes y que regresó en otro formato de competencia en diciembre del 2024.

Hay que retroceder hasta el 2003 para encontrar en el archivo la ocasión más reciente en la que el trofeo viajó hacia el Río de La Plata. Todo gracias al Boca de Carlos Bianchi que en el Estadio Internacional de Yokohama derrotó en los penales al AC Milan de Carlo Ancelotti, tras el 1 a 1 en los 90 (goles de Jon Dahl Tomasson y Matías Donnet) y en los 30 del alargue.

En ese 14 de diciembre de aquel año se registró el título número 9 de la Copa Intercontinental para el Fútbol Argentino. Y a pesar de haber sido el último, aún sigue siendo una cifra que ningún otro país pudo igualar, aunque es verdad que entre 2005 y 2023 esta competencia fue reemplazada por el Mundial de Clubes anual (que ahora se disputa cada 4 años, tras su primera transformación en 2025).

Pero más allá de estas idas y vueltas en los torneos, lo cierto es que contando la vieja edición (1960-2004) y la nueva que se inició con el duelo entre Real Madrid y Pachuca el 18 de diciembre de 2024 y que siguió con el PSG vs. Flamengo de este miércoles 17 de diciembre del 2025 (la primera consagración en la historia de la Copa Intercontinental para el fútbol francés), Argentina se mantiene en lo más alto.

Todo gracias a las 3 consagraciones de Boca (1977 -aunque se jugó en 1978-, 2000 y 2003), las dos de Independiente (1973 y 1984) y a las unidades aportadas por Racing Club (1967), Estudiantes de La Plata (1968), River Plate (1986) y Vélez Sarsfield (1994).

Más atrás aparece Italia con 7, debido a los 3 títulos del AC Milan (1969, 1989 y 1990), a las 2 de la Juventus (1985 y 1996) y a las dos del Inter de Milán (1964 y 1965). Cierran el podio Brasil y Uruguay con 6 cada uno. Por un lado, con Santos (1962 y 1963), Sao Paulo (1992 y 1993), Gremio (1983) y Flamengo (1981). Y por el otro con Peñarol (1961, 1966 y 1982) y Nacional (1971, 1980 y 1988).

Publicidad

Publicidad

La edición de la Copa Intercontinental que Boca nunca pudo jugar frente al Liverpool

ver también Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

ver también En Italia advierten: ”El sueño de ver a Paulo Dybala en Boca ya no es imposible”

Boca fue campeón del mundo al vencer al Borussia Monchengladbach en la Copa Intercontinental de 1977 que se disputó entre marzo y agosto de 1978. Pero no era el elenco alemán a quien debía enfrentar el Xeneize, sino al Liverpool, el equipo que venció al Monchengladbach en la Final de la Copa de Campeones 76/77 y que por complicaciones en su calendario prefirió desestimar su participación en el partido organizado en conjunto entre UEFA y Conmebol.

Y lo mismo hizo para la edición siguiente, que se tenía que jugar entre los campeones de la Copa Libertadores 1978 y de la Copa de Campeones de la temporada 1977/1978, en la que nuevamente los ingleses tendrían que haberse enfrentado con Boca. Sin embargo, en este caso el duelo directamente se suspendió, puesto que el Brujas de Bélgica (subcampeón de Europa) tampoco la quiso jugar.

En síntesis

Argentina lidera el historial de la Copa Intercontinental con 9 títulos obtenidos hasta 2025.

lidera el historial de la con obtenidos hasta 2025. Boca Juniors logró la última consagración argentina en 2003 tras vencer por penales al Milán.

logró la última consagración argentina en tras vencer por penales al Milán. El club Boca suma 3 títulos mundiales, seguido por Independiente con 2 trofeos en total.

Publicidad