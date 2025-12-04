Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: “Muy buenas”

A falta de poco más de seis meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya son 42 de 48 los seleccionados clasificados para este certamen. Los seis restantes saldrán del repechaje que se disputará en la fecha FIFA de marzo.

En este contexto, Lionel Messi, delantero y capitán de la Selección Argentina, habló en una entrevista con ESPN, en la que palpitó lo que será su sexta Copa del Mundo consecutiva, y se animó a dar sus cinco candidatos a ganar este certamen, sin contar a su equipo.

“Hay selecciones muy buenas: España, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania. Es muy difícil, pero el Mundial lo vamos a pelear seguro”, fueron las palabras del futbolista de Inter Miami para candidatear a cuatro selecciones europeas y a otro sudamericano como candidatos a ganar el certamen.

Por otro lado, también se refirió a las chances que tendrá Argentina de pelear por el bicampeonato del mundo, algo que nunca consiguió en su historia y que estuvo cerca de lograrlo en el Mundial de Italia 1990, en el que perdió 1 a 0 en la final contra Alemania.

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, inició, mostrándose confiado en su equipo. “Después por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar y te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir o pegar en el palo, te entra y quedar eliminado”, agregó.

Siguiendo con la misma línea, explicó: ”Si bien fuimos muy superiores tanto con Holanda como contra Francia, terminamos yendo a los penales y tuvimos a la bestia del Dibu que nos hizo ganar. Pero puede ser que llegues a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”.

Y cerró, respecto a su intención de estar en la Copa del Mundo: “Lo venimos hablando. Él entiende. No es de ahora, sino desde hace tiempo que lo venimos hablando. Siempre me dice que si es por él, le gustaría que esté desde el lugar que sea. Tenemos una relación de mucha confianza, nos podemos decir las cosas y hablamos de todo”.

Messi no irá al sorteo del Mundial

De cara al sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Argentina llevará a dos representantes. Tanto su entrenador Lionel Scaloni, como el presidente de la AFA, Claudio Tapia, estarán presentes en el Kennedy Center de Washington para conocer a los rivales de su equipo.

