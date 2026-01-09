Lionel Scaloni reveló su postura ante la poca continuidad de Thiago Almada a meses del Mundial 2026: “No nos interesa”

Lionel Scaloni brindó su primera entrevista en el año, mientras se focaliza de lleno en lo que será la conformación del plantel con el que la Selección Argentina afrontará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien aún no confirmó quiénes formará parte de la nómina, en su cabeza hay boceto.

Hace tiempo, Thiago Almada se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico, pero como perdió mucho terreno en Atlético de Madrid, equipo al que llegó hace tan solo seis meses, existe la posibilidad de que recale en Palmeiras o en Napoli, que lo siguen de cerca. Lógicamente, Scaloni está pendiente de su situación.

Otro de los futbolistas que cambió de equipo es Valentín Carboni, quien tenía poco rodaje en Genoa -fue cedido desde Inter– y tras romper el vínculo con los genoveses, llegó a préstamo hacia Racing, donde ya se sumó a la pretemporada. En torno a ello, en diálogo con AFA Estudio -canal de streaming-, el DT de la Albiceleste habló puntualmente de la situación de los jugadores.

“Carboni no habló con nosotros para tomar su decisión. Es un futbolista que siempre estuvo en nuestro radar y lo tenemos en cuenta. Es un futbolista de los que hay pocos, está bueno que haya decidido salir de Genoa, porque tenía pocos minutos”, exclamó el estratega de 47 años, que buscará su quinto palmarés con el combinado albiceleste. Y añadió: “Si está en el fútbol argentino es algo bueno, porque lo tenemos cerca. Si logra volver a su nivel más alto, lo tendremos en consideración. Me pone contento su decisión“.

Pero al momento de referirse al ex Vélez y Botafogo, fue muy directo: “No me meto en las decisiones de los jugadores. No nos interesa en la liga que jueguen, sino que simplemente jueguen y tengan minutos“, indicó. A lo que siguió: “Las decisiones no son solo futbolísticas y no tenemos por qué meternos en eso”.

Tras un breve análisis, dio su veredicto final: “Después, nosotros veremos que decisión tomar una vez que definan su futuro. Thiago es un futbolista importante para nosotros y su rendimiento será importante para estar en la Selección, no su destino o su club“, completó.

Lionel Scaloni analizó a los rivales del Mundial 2026

“Argelia es un rival de temer, está haciendo una gran Copa Africana. A Jordania no lo conocíamos tanto y vimos que hizo una gran actuación en la Copa Árabe. Y Austria sabemos que es complicado. A su entrenador le gusta presionar arriba y ganó su zona de las Eliminatorias. Va a ser difícil el grupo del Mundial”, analizó durante la entrevista.

La reunión con Messi

El DT reveló también que volvió a tener una charla con Lionel Messi, capitán del equipo, que, sin embargo, no terminó de confirmar su presencia en el próximo Mundial.

“Hablé con Messi. Mi intención es hablar con la mayoría de los chicos para darles mi perspectiva. Faltan seis meses y está bueno que cada una vaya teniendo una idea de cómo viene la situación”, dijo.

