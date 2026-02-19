Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026, por lo que todos los jugadores están ante unos meses de definición que podrían marcar un antes y un después en sus carreras. En ese sentido, Santiago Castro es quien mete mucha presión para ganarse un lugar en la Selección Argentina por sobre las presencias de Joaquín Panichelli y su otro rival José Manuel López.

Mientras transita sus primeros años dentro de la elite de Europa, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez está cada vez más asentado y cómodo. Por ese motivo, sus rendimientos individuales están a la vista y no hace más que superarse constantemente. Tal es así que, convirtió goles en sus últimos tres partidos y empieza a ganar terreno en la consideración de Lionel Scaloni.

Lo cierto es que Santi marcó en la victoria de Bologna por 1-0 frente a Brann por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. En el compromiso de ida para la ronda previa a los duelos de eliminación directa tradicionales, el argentino sacó un fuertísimo remate cruzado con la zurda que se metió de lleno en el arco e impactó contra la red lateral para sentenciar el resultado del encuentro.

Este acontecimiento no se trata de un caso aislado, sino que es una demostración más de su presente. Además de sacar a lucir su amplio repertorio de cara al arco rival como goleador, Castro venía de anotarle a Lazio por Copa Italia el pasado 11 de febrero y también a Torino por la Serie A el domingo 15, sumando este jueves su tercer cotejo al hilo celebrando con todos sus compañeros.

En este contexto de gran actualidad en el Viejo Continente, Santi acumula 10 goles y 2 asistencias en lo que va de la temporada 2025/26. Para tener mayor dimensión del momento que atraviesa, solo Lautaro Martínez (18 conversiones) está por delante de él entre los argentinos que más tantos convirtieron en Italia y comparte lugar con Nico Paz (10 anotaciones) como goleadores del ciclo actual.

Santiago Castro, delantero argentino de Bologna. (Getty Images)

Bien se sabe que las dos fijas son Lautaro Martínez y Julián Álvarez para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Sin embargo, también es de público que conocimiento que Panichelli y el Flaco López son bien considerados por Scaloni y es por eso que ya fueron citados. Pero de cara al Mundial 2026, Santi Castro se suma a la pelea por ser el tercer delantero y cada vez mete más presión a base de goles.

