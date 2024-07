Desde el Gobierno de la Nación le reclamaron al capitán de la Selección Argentina por no accionar contra Enzo Fernández.

En las últimas horas, el país quedó convulsionado por la situación que se vive alrededor de Enzo Fernández, quien quedó implicado en una investigación de FIFA, Chelsea y la Football Association tras los cánticos que se entonaron en el micro de la Selección Argentina una vez que se consiguió el trofeo de la Copa América.

Mientras en Inglaterra hay hinchas del elenco londinense que piden por la salida del oriundo de San Martín, también apareció Nicolas Jackson, compañero del futbolista, quien lo defendió en las redes sociales. Pero entre todo el revuelo, desde el Gobierno de la Nación atacaron al ex River y Benfica, pero también responsabilizaron a Lionel Messi y Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

“Messi debe salir a pedir las disculpas de ese caso, también el presidente de la AFA, creo que corresponde. Nos deja mal parados como país, con tanta gloria”, exclamó el subsecretario de Deportes, Julio Garro, en diálogo con Urbana Play. Pero no quedó allí, ya que aprovechó el momento para hacer un pedido.

En los estadios del fútbol argentino, como en gran parte de Sudamérica, aún hay muchos cánticos homofóbicos, xenófobos y con alta graduación de violencia. a raíz de ello, Garro reflexionó y sostuvo que “es una oportunidad de que en el fútbol grande haya sanciones y que la sociedad vea que el fútbol también pida perdón, ya que es todo muy laxo”.

El pedido de disculpas y la aclaración de Enzo Fernández

Mediante un posteo en sus historias de Instagram, Enzo Fernández hizo un descargo pidiendo perdón por las ofensas y aclarando que sus intenciones no incluían realizar un acto de racismo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, comenzó el futbolista en su comunicado.

El ex River, apenado por lo sucedido, continuó con su pedido de disculpas e indicó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

Arde Chelsea: el comunicado contra Enzo Fernández y la interna que se destapó en el vestuario

Weskey Fofana fue el primero en denunciar públicamente a Enzo Fernández, importándole poco y nada ser compañeros en Chelsea. El medio francés RMC Sport confirmó que hay un gran malestar en el vestuario de los Blues contra el campeón del mundo y flamante campeón de América, especialmente de parte de los galos que integran el equipo: Axel Disasi, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Christopher Nkunku, Lesley Ogochukwu y el mencionado Fofana.

En medio de este contexto, Nicolas Jackson, también compañero de Enzo en Chelsea, salió a defender al argentino en sus redes sociales. El delantero senegalés hizo dos posteos en los que desmentía que Fernández fuese racista comprobándolo con acciones personales.

Chelsea, en tanto, se manifestó en su página web con un comunicado. ”El Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas”, inició el comunicado del club inglés que enseguida resaltó la aclaración del propio Enzo Fernández: ”Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y utilizaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”.