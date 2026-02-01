Con el Mundial 2026 como foco: el regreso progresivo de Exequiel Palacios

El 12 de septiembre del año pasado, en el encuentro del Bayer Leverkusen con el Borussia Monchengladbach por la fecha 3 de la Bundesliga, Exequiel Palacios fue reemplazado cuando apenas iban 15 minutos por padecer una lesión en el aductor, la cual, días más tarde, lo obligaría a pasar por el quirófano y a abandonar las canchas por casi 4 meses.

En total se ausentaría en 24 compromisos entre la liga doméstica, la Copa de Alemania y la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por eso, ya con el alta recibida en la última recta del 2025, su regreso viene siendo controlado y bastante progresivo, todo en función de volver a recuperar la condición física y el ritmo futbolístico.

Tanto es así que en su regreso el pasado 24 de enero contra el Werder Bremen solo jugó 18 minutos. Luego vendría el cruce por la 8va fecha de la Liga de Campeones con el Villarreal, para el que ingresó en el minuto 70, y los 26 que sumó este fin de semana contra el Eintracht Frankfurt. Es decir, apenas acumula 64 minutos desde su retorno.

Por lo tanto, a Exequiel Palacios se le aproximan semanas que serán claves para definir si finalmente puede recuperar el protagonismo que precisa para que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta y lo incluya en la nómina de 26 citados para la Selección Argentina que defenderá el título en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los próximos partidos del Bayer Leverkusen en los que Exequiel Palacios buscará aumentar su participación en la temporada

En primer término, este martes 3 de febrero, el Bayer Leverkusen se enfrentará al Saint Pauli por los Cuartos de Final de la Copa de Alemania, un cruce que se presume ideal para que Exequiel Palacios aumente su participación. Después, llegará el partido con el Monchengladbach del sábado 7 por la fecha 21 de la Bundesliga.

En tanto que el miércoles 18 de febrero y el 24 del mismo mes, el mediocampista argentino (que comparte plantel con el ex Boca Ezequiel Fernández) se sumergirá en los duelos ida y vuelta por los Play Off de la UEFA Champions League contra el Olympiacos de Grecia, primero en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo y la definición en el BayerArena.

En síntesis