En Barcelona aseguran que ya hay un plan para fichar a Julián Alvarez

El presente de Julián Alvarez no es ni cerca el mejor. El delantero del Atlético de Madrid ya acumula dos meses sin hacer goles (el último fue el 9 de diciembre del 2025 en el duelo con el PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League), por lo que está sumergido en puras críticas por parte de la prensa local y de los hinchas colchoneros.

Este presente no hace más que despuntar los rumores que lo arriman al Barcelona y a algunos de los clubes más grandes de la Premier League, que quieren aprovechar el mal momento de la Araña para que el Atleti se muestre endeble al momento de negociar, aunque diferentes medios españoles reportan que no piensan soltarlo por menos de 90 millones de euros (la cifra que depositaron en agosto del 2024 al Manchester City).

Incluso, este domingo primero de febrero el periódico Sport publicó que el FC Barcelona ya tiene una planificación armada para atacar por Julián Alvarez en el mercado de pases de mitad del 2026, en medio del desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

”Ya hay plan para fichar a Julián Alvarez”, destaca el portal mencionado en su portada. Y dentro del artículo aclara: ”Pese a este importante bache. El delantero argentino ha sido vinculado en varias ocasiones con el FC Barcelona, que busca reforzar su ataque y vería con muy buenos ojos su incorporación”.

No obstante, advierte que el Barça tendrá una competencia ”feroz” desde el Reino Unido, dado que ofrecerían jugadores a cambio que al Atleti le podrían interesar: ”En Inglaterra apuntan al fuerte interés del Arsenal de Mikel Arteta en hacerse con su fichaje, sobre todo tras la decepción generada hasta ahora por Viktor Gyökeres. En ese sentido, señalan que el club ‘gunner’ está explorando un posible traspaso de Julián Álvarez, con Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli entre los jugadores que se estarían considerando como posibles monedas de cambio en un acuerdo con el Atlético de Madrid”.

PSG y Chelsea también se apuntan por Julián Alvarez

El París Saint-Germain y el Chelsea también estarían interesados en contratar a Julián Alvarez en el mercado de pases previo a la temporada 2026/2027. Por lo menos así lo exhibe el periódico Sport. Sin embargo, también resalta que la preferencia del delantero de la Selección Argentina es la de vestir de blaugrana.

