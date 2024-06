La Selección Argentina transita una previa de partido muy particular. Toda la delegación está pendiente de la lesión de Lionel Messi y el encuentro con Perú, si bien es clave para asegurar el primer puesto, parece quedar en un segundo plano. Sin embargo, una buena noticia generó alivio puertas adentro.

Otro de los grandes dolores de cabeza que tuvieron tanto Lionel Scaloni como sus dirigidos fue el estado de los campos de juego. Esta vez, el escenario será el Hard Rock Stadium, estadio que cuenta con un césped 100% natural y no sería un problema durante el juego.

Esta característica del terreno no es un dato menor, ya que en los dos partidos anteriores Argentina jugó en canchas que tuvieron que adaptarse (a último momento en el caso del Mercedes-Benz Stadium) y terminaron despertando quejas de los protagonistas.

Las quejas de Scaloni y Dibu Martínez por los campos de juego

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Canadá, el DT no ocultó su disgusto: “Menos mal que ganamos porque sino hubiese parecido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no está apta para este tipo de jugadores“.

“Hace dos días era sintético, no pueden poner cien metros de césped tan rápido, lo tienen que hacer de a poco. Van emparchando, emparchando y hay cortes contínuos. Está pintada para que no se note. Desde arriba tal vez parece todo lindo“, agregó.

Días después, antes del choque con Chile, el estratega no quiso seguir hablando del tema: “No lo vi todavía y ya está. Dije lo que tenía que decir y creo que es tiempo pasado. Hay que adaptarse a lo que hay. No mucho más porque no quiero tampoco incidir, en ese aspecto es igual para todos y ya está. Pero no lo vi todavía”.

Las características del Hard Rock Stadium, el escenario de Argentina vs. Perú

Cuando enfrente a Perú, Argentina se dará el lujo de jugar en el estadio que también albergará la final. No es la cancha con mayor capacidad del torneo, ya que puede recibir 65 mil espectadores, pero se trata de uno de los recintos más importantes y costosos del país. Allí se han jugado seis finales del Súper Bowl y también se lleva a cabo el Masters 1000 de Miami, de tenis.

En el Hard-Rock Stadium ya se jugó Uruguay vs. Panamá. (Foto: IMAGO)

No será la primera vez para la Albiceleste en ese escenario, ya que le tocó visitarlo en un amistoso ante Honduras previo al Mundial de Qatar 2022. En esa oportunidad, los de Scaloni ganaron 3 a 0 con 2 goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez.