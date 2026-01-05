La figura que recuperó España en el inicio del 2026 para la Finalissima vs. Argentina

El 2026 tiene para la Selección Argentina dos grandes desafíos. Primero, la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima) en marzo contra España en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, y después, el plato fuerte, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en donde hará la defensa del título que obtuvo en Qatar 2022.

Y para ese compromiso que se llevará a cabo en el mismo escenario en donde venció a Francia (y en donde también derrotó a México, Países Bajos y Croacia, y perdió con Arabia Saudita), su rival, que llega fuerte al ser el vigente campeón de la Euro y finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA, podrá contar con una de sus figuras que en algún momento estuvo en duda.

Se trata de Rodri Hernández, que tras sufrir rotura de ligamentos a mediados del 2024, prácticamente no tuvo actividad en 2025. No obstante, con la llegada del 2026, las esperanzas se renovaron para el ex Atlético de Madrid. Es que ya disputó los dos compromisos que tuvo el Manchester City en los primeros días del año nuevo.

Jugó 45 minutos en el empate 0 a 0 con el Sunderland del jueves primero de enero y participó de todo el duelo ante el Chelsea este domingo 4 (acabó 1 a 1). De esta forma, mejoró sus estadísticas de la temporada, en las que apenas exhibe 10 presencias (8 por Premier League y 2 por Champions League, acumulando entre todas 550 minutos en cancha).

Con lo cual, de no mediar nuevos imponderables, Luis De La Fuente podrá contar con él no solo para la Finalissima de marzo, sino para incluirlo en la nómina de 26 futbolistas que representarán a la Selección de España en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Rodri volvió a la Selección de España en septiembre del 2025

Rodri volvió a jugar para la Selección de España en septiembre de 2025 después de casi un año de ausencias con su combinado nacional (el último partido antes de la lesión fue el 8 de septiembre del 2024 contra Suiza por la UEFA Nations League).

Publicidad

Publicidad

ver también El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana

ver también Fabio Capello dejó afuera a Argentina de los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026

Reapareció contra Bulgaria por la primera jornada del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026. Jugó 28 minutos y a los pocos días añadió otros 17 frente a Turquía. Luego, por algunos contratiempos musculares, no pudo decir presente en las otras cuatro fechas del certamen clasificatorio.

En síntesis

Rodri Hernández sumó minutos con Manchester City en el inicio de 2026.

Finalissima contra Argentina se jugará en marzo en el Estadio Icónico de Lusail.

El volante completó el partido ante Chelsea este domingo 4 de enero.