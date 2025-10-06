La Selección de España se lanza a la fecha FIFA de octubre con la intención de abrochar su cupo directo para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de haber ganado sus dos primeros partidos en septiembre, se enfrentará a Georgia el sábado 11 en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche y a Bulgaria el martes 14 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Pero además esperaba con ansias estos duelos para intentar probar nuevamente con Rodri Hernández entre los titulares, luego de haber participado 28 minutos contra Bulgaria y 17 con Turquía el mes pasado, sus dos primeras apariciones luego de la rotura de ligamentos que lo apartó casi un año del combinado nacional europeo (el último partido del mediocampista con la Roja había sido el 8 de septiembre del 2024).

No obstante, esto no podrá ser porque una nueva lesión descartó al jugador del Manchester City del plan que tenía en mente Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España. Es que el ex Atlético de Madrid debió abandonar el campo de juego a los 20 minutos del primer tiempo contra el Brentford este domingo por una molestia muscular.

Tras retirarse, se lo vio a Rodri Hernández (en su lugar ingresó el español Nico González) con un vendaje, imagen que anticipó lo que más tarde confirmaría la RFEF a raíz de su ausencia en la fecha FIFA, recreando un panorama que hace aumentar la preocupación en España, puesto que en pocos meses posiblemente deberá afrontar la Finalissima con Argentina y la Copa Mundial 2026.

Getty. Rodri Hernández en el momento que sintió una molestia vs. Brentford.

España podría confirmar su disponibilidad para la Finalissima este martes 14 de septiembre

Si la Selección de España le gana sus partidos a Georgia y Bulgaría, y estas mismas selecciones empatan con Turquía, la Roja ganará su grupo de las Eliminatorias de la UEFA y confirmará su plaza en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo tanto, ya develará disponibilidad para la Finalissima que tanto AFA como la RFEF planifican desarrollar en el mes de marzo.

Caso contrario que se den otros resultados que bajen al elenco de la Península Ibérica de la cima o si sigue primero, pero no exhibe una diferencia mayor a 6 unidades con respecto a alguno de sus perseguidores, habrá que esperar hasta la fecha FIFA de noviembre para saber si España jugará o no el Repechaje y, a su vez, para ver si hay lugar para la planificación del encuentro pendiente con la Selección Argentina.

