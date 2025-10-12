Paul Scholes incluyó a un argentino entre los 5 mejores mediocampistas del mundo: “Brillante”

Ponderado por compañeros y rivales, Paul Scholes supo posicionarse como uno de los mediocampistas más talentosos de la historia. A lo largo de 19 temporadas, el Colorado afrontó toda su carrera como jugar con la camiseta de Manchester United y cautivó a todos con su calidad.

Hoy, ya con 50 años, Scholes se dedica a comentar el fútbol y no hay dudas de que es una voz autorizada a la hora de hablar de la redonda. En el Podcast de Andreas Poke, el exjugador de la Selección de Inglaterra destacó a quiénes hoy se destacan en la posición en la que brilló.

Al 11 veces campeón de la Premier League y 2 de la Champions League le pidieron que confeccionara un Top 5 de mediocampistas de la actualidad y metió a Alexis Mac Allister en el cuarto lugar. “Pienso que fue brillante la temporada pasada con Liverpool. Brillante. Controlaba todo”, sentenció Scholes sobre el argentino.

El surgido de Argentinos Juniors atraviesa el comienzo de su tercera campaña con los Reds, dónde ya es todo un referente. En la última temporada, el de La Pampa coronó con la conquista de la Premier League para acompañar sus grandes rendimientos a nivel individual.

Los mejores mediocampistas, según Paul Scholes

Además de Mac Allister, a quién colocó como el cuarto mejor, el Colorado completó la confección de su Top 5. En el primer puesto lo puso a Pedri, la joya de Barcelona, y describió su juego con un elogio para pocos: “Es exactamente como Xavi o Iniesta”.

El segundo lugar quedó en manos de Rodri, el corazón de Manchester City: “Fue por lejos el mejor centrocampista de ese año cuando ganó el Balón de Oro. Controlaba todo. Y creo que esa es la razón por la que el City está teniendo dificultades para mantener la pelota”.

Vitinha, el campeón con PSG y Portugal, completa el podio en la opinión de Scholes: “Jugador inteligente. Estuvo sensacional”. Por último, el quinto puesto fue para Frenkie de Jong, el segundo de Barcelona en esta lista: “Me encanta ver jugadores técnicos”.

