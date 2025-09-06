Sin incluir a Lamine Yamal, Rodri Hernández eligió a su sucesor en el Balón de Oro: “Sería difícil no dárselo”

Cada vez queda menos para que la incertidumbre llegue a su fin: el próximo 22 de septiembre, en París, se conocerá al nuevo ganador del Balón de Oro. Con las especulaciones creciendo día a día, en las últimas horas fue nada menos que el vigente ganador del premio, Rodri Hernández, quien sorprendió con su veredicto al señalar a sus candidatos y dejar fuera de la pelea a Lamine Yamal, compatriota y compañero de selección.

En la previa del segundo partido de Eliminatorias al Mundial 2026 que España disputará ante Turquía, el mediocampista del Manchester City respondió quiénes deberían sucederlo en el trono. Y, pese a confesar su afinidad por los futbolistas de la Roja, no dudó en inclinarse por los nombres del multicampeón Paris Saint-Germain. “Por simpatía, me encantaría que el ganador fuera Lamine o Pedri, pero si nos basamos en el mérito deportivo y la temporada realizada, Ousmane Dembélé o Vitinha lo merecen”, sentenció.

Pese a que su pronóstico no pasó desapercibido, Rodri explicó su razonamiento con un análisis más amplio. “Es difícil juzgar, pero obviamente tengo preferencias por mis compañeros. También debo decir que el Paris Saint-Germain ha sido el mejor equipo de la temporada, así que sería complicado no otorgárselo a un jugador de ese equipo. Me alegro mucho también por Luis Enrique y Fabián Ruiz”, completó.

Dembelé, el apuntado por Rodri para quedarse con el Balón de Oro (Getty Images).

Lo cierto es que la opinión del volante de Manchester City va de la mano con los nominados: nueve jugadores del PSG forman parte de la lista de 30 candidatos, casi un tercio del total. Entre ellos se encuentran Dembélé y Vitinha, como también Fabián Ruíz, Achraf Hakimi, Gianluigi Donarrumma, entre otros.

Y aunque no ubica a Lamine como principal candidato, no dudó en elogiar al joven blaugrana. “Es un caso excepcional, un talento desmesurado y tiene las cosas muy claras. Estamos ahí para ayudarle en lo que necesite y lo veo muy contento, con una sonrisa, que para mí es lo más importante. Que desarrolle su fútbol será sinónimo de éxito para nuestro país”, aseguró.

Vitinha también fue apuntado por Rodri como candidato a hacerse con el próximo Balón de Oro (Getty Images).

La confesión de Rodri sobre haber ganado el Balón de Oro

Rodri también se refirió a su presente, tras un año en que la lesión de ligamento cruzado lo alejó de las primeras planas. “Ha sido un año complicado, la lesión marca mucho más que las cosas buenas. Al final, el Balón de Oro fue un reconocimiento individual que siempre está muy bien y para mí también un balón de oxígeno en ese momento en el que lo estaba pasando tan mal”, reconoció el mediocampista, quien busca recuperar aquel nivel que le permitió ser premiado como el mejor jugador del planeta.

